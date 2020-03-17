فرنسا في "حالة حرب" ضد "كورونا" والحجر الصحي لأميرين أردنيين وسورية تدخل "الدائرة"

يواصل فيروس "كورونا" المستجد انتشاره حول العالم، حيث كشفت أحدث حصيلة الوفيات بالوباء المنتفشي في العالم 7 آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس" تستند إلى مصادر رسمية الاثنين، وقضى 7 آلاف و7 أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفا و536 إصابة، وسجل العدد الأكبر من الوفيات في الصين وبلغ 3213 تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب، ونستعرض فيما يلي أحدث مستجدات الإصابات وإجراءات الوقاية عربيًا ودوليًا.

الحجر الصحي لأميرين أردنيين

أكدت مصادر صحية أردنية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى ٢٩ حالة في البلاد، في حين استقرت أرقام المحجور عليهم إلزاميًا في فنادق عمان والبحر الميت والعقبة عند ٤ آلاف شخص تقريبا، وتحدثت مصادر حكومية مطلعة عن إلغاء رحلات جوية كان من المقرر أن تصل الثلاثاء، ما دفع باتخاذ قرار بإغلاق مطار الملكة علياء الدولي مع وصول آخر رحلة متوقعة.

وأكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة في وقت سابق من يوم أمس أن عدد من الحجوزات تم إلغائها بعد معرفة القادمين بالحجر الصحي الإلزامي لمدة ١٤ يوما فور وصولهم المملكة، وكشف موقع هلا أخبار المقرب من القوات المسلحة (الجيش العربي) أن من بين المواطنين العائدين من السفر وتم حجزهم الزاميا في أحد فنادق البحر الميت، أميرين أردنيين هما محمد والحسين ابنًا الأمير طلال بن محمد.

وأعلن الأردن يوم السبت الماضي أنه سيتم إغلاق المطارات والمعابر الحدودية بشكل تام مع انتهاء عمل يوم الثلاثاء، في وقت استقبلت البلاد نحو ٤ آلاف أردني عبر مطار الملكة علياء الدولي، جرى الحجر الصحي الإجباري لهم في فنادق البحر الميت التي أعلنت منطقة عسكرية مغلقة، وفنادق في عمان ومدينة العقبة، بحسب وزير الإعلام أمجد العضايلة، وفي تطور لاحق دخلت مدن أردنية جديدة على خط الإصابات بعد ارتفاع عدد الإصابات المشتبه بها في محافظة إربد شمال البلاد إلى سبع حالات، والاشتباه بحالة جديدة في مدينة معان جنوب المملكة.

ومازالت مواقع التواصل الاجتماعي تنقل شكاوى مواطنين من وضع العائدين في الحجر الصحي الإجباري في ظل عدم توفير شروط العزل الطبي، ومخاوف من اختلاط المصابين بغير المصابين، وكانت الحكومة الأردنية لوحت بفرض قانون الدفاع، في حال وجود تجاوزات للقرارات الصارمة في منع التجمعات في الأماكن العامة، وإغلاق المطاعم، وإلغاء الصلاة في المساجد والكنائس، وتعليق دوام المؤسسات التعليمية.

تونس تغلق حدودها كاملة

قررت الحكومة التونسية، مساء الاثنين، إغلاق الحدود الجوية والبرية للبلاد، وذلك غداة إغلاقها الحدود البحرية، لتنضم بذلك تونس إلى قائمة الدول التي عزلت نفسها عن العالم في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجدّ، وقال رئيس الوزراء، إلياس الفخفاخ، في خطاب عبر التلفزيون في ختام جلسة لمجلس وزراء مصغر إن المجلس قرر "إغلاق الحدود الجوية والبرية لكل الرحلات التجارية، ما عدا السلع والبضائع وبعض رحلات الإجلاء عبر الجو".

ووجد آلاف السياح أنفسهم عالقين في تونس، ولاسيما في جزيرة جربة، بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع. والاثنين ساد التوتر مطار تونس، حيث وجد المسافرون أنفسهم أمام شح في المعلومات، وقال السفير الفرنسي، أوليفييه بوافر دارفور، إن 5 آلاف سائح فرنسي غادروا تونس خلال الساعات الـ48 الماضية وإنه "من المقرّر أن تصل 30 رحلة جوية خاصة" لإجلاء 5 آلاف سائح فرنسي آخر.

سوريا تدخل في "الدائرة"

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ريك برينان، الاثنين، "إن المنظمة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة"، وأضاف أنه يشعر"بقلق بالغ" من انتقال الفيروس إلى منطقة دمرت فيها الحرب الأهلية الدائرة منذ فترة طويلة النظام الصحي.

وأوضح برينان، "نأمل أن تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من بدء الاختبارات. نشعر بقلق بالغ. وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة"، وبدأت الحكومة السورية في اختبارات للكشف عن كورونا في باقي أنحاء البلاد على الرغم من أنها لم تبلغ منظمة الصحة العالمية بعد بأي حالة إصابة.

مصر تضع 300 أسرة تحت الحجر

كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، مساء الاثنين، عن وضع 300 أسرة فى محافظة الدقهلية تحت الحجر الصحى بعد ظهور عدد من المصابين بفيروس كورونا داخل قريتهم والتى أظهرت النتائج إيجابيتها، وذكرت وزيرة الصحة أن الوزارة اكتشفت الحالات الإيجابية بعد فحص عدد كبير من المخالطين للحالات المصابة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية كبيرة لضمان عدم انتشار الفيروس.

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وأكدت وزيرة الصحة أنه تم اتخاذ إجراءات أكثر احترازية بالنسبة للمحافظات، التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا والمحافظات السياحية، وتوقعت وزيرة الصحة زيادة الإصابة بالفيروس، لكن قرارات مصر ستحد من انتشار الفيروس، وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، الاثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها الاثنين من بينها 35 مصريا و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

فرنسا في "حالة حرب" ونشر 100 ألف شرطي

أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أن فرنسا ستنشر 100 ألف شرطي لتطبيق إجراءات الإغلاق التي أمر بها الرئيس إيمانويل ماكرون لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وقال الوزير كاستانير إن مخالفي الإجراءات يواجهون غرامة تصل إلى 135 يورو.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب مساء الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيغلق "اعتبارا من الثلاثاء" حدوده الخارجية كاملة لمدة 30 يوما، وأمر بحظر التنقّلات غير الضرورية في فرنسا بهدف التصدي لوباء كورونا المستجد، وقال ماكرون، "إن كل الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلّق لمدة 30 يوماً"، موضحاً أنّ هذا التدبير يدخل حيّز التنفيذ "ظهر الثلاثاء" (11:00 توقيت غرينيتش)، وكذلك أعلن الرئيس الفرنسي تشديد القيود المفروضة على التنقّل في فرنسا.

وأضاف ماكرون، "اعتباراً من ظهر الثلاثاء ولمدة 15 يوما على الأقلّ، سيتم الحدّ من تنقّلاتنا في شكل كبير جداً"، مشدّداً على "معاقبة" أيّ انتهاك لهذا القرار ومعلناً أيضا إرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 22 مارس، وفي خطابه استخدم الرئيس الفرنسي مرارا عبارة "نحن في حالة حرب"، وشدَّد على أن "التجمّعات العامة، والاجتماعات العائلية أو بين الأصدقاء لم تعد مسموحة. لم يعد ممكنا لقاء الأصدقاء في المتنزه أو في الشارع"، وأعلن ماكرون إرجاء الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 22 مارس، من دون تحديد موعد جديد لها.

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وشهدت الجولة الأولى التي أجريت الأحد نسبة مقاطعة كبيرة، وكان رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، قد أعلن أنه سيقترح تنظيم الدولة الثانية في 21 يونيو، وباتت فرنسا إحدى بؤر الوباء في أوروبا وقد بلغ عدد المصابين بالفيروس على أراضيها أكثر من 6600 شخص، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148 حالة.

رئيس وزراء هولندا يتوقع إصابة غالبية المواطنين

وفي هولندا، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، الاثنين، "إن غالبية السكان في هولندا سيصابون بفيروس كورونا، لكنه استبعد إغلاقا تاما للبلاد"، وأوضح روتي في خطاب متلفز أن حكومته تريد تطوير "مناعة جماعية" بانتظار إيجاد لقاح، وذلك بعدم حماية الأشخاص الأقل ضعفا من الإصابة بالفيروس والاكتفاء بحماية المسنين والمرضى منه.

وفي أول خطاب من نوعه لرئيس وزراء هولندي منذ الأزمة النفطية في سبعينيات القرن الماضي، قال روتي إن هذا الأمر قد يستغرق "أشهرا أو أكثر"، وتفرض هولندا قيودا هي الأكثر تشددا منذ انتهاء الحرب العالمية تتضمن إقفال المدارس والمطاعم والمقاهي، وقال روتي بكل جدية: "الحقيقة أن قسما كبيرا من الهولنديين سيصاب بفيروس كورونا. هذا ما ينبئنا به الخبراء".

لكنّه أضاف، على عكس إيطاليا وإسبانيا اللتين فرضتا قيودا صارمة على التنقل لكبح تفشي الفيروس، أن هولندا لن تشهد "إغلاقا تاما"، وقال إن فرض قيود كتلك "يعني إغلاق البلاد لعام أو أكثر، مع كل ما يرافق ذلك من تداعيات"، وأضاف أن الفيروس "يمكن أن يعاود الظهور مباشرة بعد رفع التدابير"، وأعلنت هولندا تسجيل 1413 إصابة بـ"كوفيد-19" بينها 24 وفاة.

تركيا تكتشف 29 حالة وتعلق صلاة الجماعة

قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، مساء الاثنين، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 47 بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة، وأوضح الوزير على "تويتر"، "كل الحالات الجديدة مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا بينما وصلت 3 حالات من أداء العمرة".

وكانت تركيا قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما أعلن قوجة، في وقت سابق، عن 6 إصابات بالفيروس في عموم تركيا، وفقا لوكالة أنباء الأناضول، وقال رئيس إدارة الشؤون الدينية التركية، علي إرباس، إن تركيا علقت صلاة الجماعة في المساجد إلى أن ينحسر خطر فيروس كورونا، وأضاف المسؤول التركي في كلمة للصحفيين، إن المساجد ستظل مفتوحة للأفراد.

رد أميركي على اتهامات الصين بـ"نشر كورونا"

استمرت الحرب الكلامية بلا هوادة بين الولايات المتحدة والصين، الاثنين، إذ عبر وزيرالخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مكالمة هاتفية مع دبلوماسي صيني كبير عن "اعتراضات أميركية قوية" على ما تصفه واشنطن محاولات بكين تحميلها المسؤولية عن فيروس كورونا بدلا من بكين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس، في بيان "نقل الوزير بومبيو اعتراضات أميركية قوية على جهود جمهورية الصين الشعبية لنقل المسؤولية عن كوفيد-19 (الذي يتسبب فيه فيروس كورونا) إلى الولايات المتحدة"، وأضاف البيان "شدد الوزير على أن هذا ليس الوقت المناسب لنشرالمعلومات الكاذبة والشائعات الغريبة، لكنه وقت تضافر جهود جميع الدول لمكافحة هذا التهديد المشترك".

وردت وزارة الخارجية الصينية على البيان الأميركي قائلة إن واشنطن اتخذت مواقف غير منطقية ضد بكين، وفي السياق، تجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كورونا في العالم 7 آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس" تستند إلى مصادر رسمية الاثنين، وقضى 7 آلاف و7 أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفا و536 إصابة، وسجل العدد الأكبر من الوفيات في الصين وبلغ 3213 تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب.

"جانب إيجابي" رغم وفاة نحو 7 آلاف

أعلنت شركة "أمازون.كوم"، الاثنين، أنها ستوظف 100 ألف عامل مخازن وتوصيل طلبات في الولايات المتحدة للتعامل مع زيادة كبيرة في الطلبات عبر الإنترنت، مع قيام المستهلكين بالتسوق بكثافة تخوفا من تفشي فيروس كورونا، وتعتزم سلاسل متاجر البقالة الأميركية ألبرتسونز وكروجرورإيليز هي الأخرى توظيف عمالة جديدة لخدمة الأقسام المزدحمة وتلبية طلبات الشراء عبر الإنترنت.

وذكرت أمازون في مدونة أنها ستنفق أكثر من 350 مليون دولار لزيادة أجور هؤلاء العاملين في الولايات المتحدة وكندا بمقدار دولارين في الساعة وبواقع جنيهين إسترلينيين في بريطانيا وحوالي اثنين يورو في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أبريل، وتدفع الشركة حاليا 15 دولارا أو أكثر في الساعة للعمال في مراكز تلبية طلبات الشراء بالولايات المتحدة، تتفاوت من منطقة لأخرى.

حصيلة وفيات كورونا

وتجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كورونا في العالم 7 آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس" تستند إلى مصادر رسمية الاثنين، وقضى 7 آلاف و7 أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفا و536 إصابة، وسجل العدد الأكبر من الوفيات في الصين وبلغ 3213 تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف

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