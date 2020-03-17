إسبانيا تسجل 182 وفاة وألفى إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الماضية

سجلت إسبانيا اليوم الثلاثاء 182 وفاة وألفى إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، جاء ذلك بحسب مصادر إعلامية قبل قليل، وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 491 حالة، وفيما وصل الإصابات بهذا الفيروس داخل البلاد إلى 11778، لتصبح ثانى أكثر بلدان أوروبا تضررا من الفيروس بعد إيطاليا.

أصبحت إسبانيا دولة شبة مشلولة بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى إغلاق حوالى 300 ألف مطعم وحانة، و

سجلت إسبانيا اليوم الثلاثاء 182 وفاة وألفى إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، جاء ذلك بحسب مصادر إعلامية قبل قليل، وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 491 حالة، وفيما وصل الإصابات بهذا الفيروس داخل البلاد إلى 11778، لتصبح ثانى أكثر بلدان أوروبا تضررا من الفيروس بعد إيطاليا.

أصبحت إسبانيا دولة شبة مشلولة بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى إغلاق حوالى 300 ألف مطعم وحانة، وأصبحت الشوارع خالية.

وقالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى أن رئيس الحكومة الإسبانية أوصى بتنفيذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من انتشار الفيروس الذى ينتشر بسرعة كبيرة وذلك من خلال العزل فى المنازل.

وتعد إسبانيا ثانى أكثر بلدان أوروبا تضررا من الفيروس بعد إيطاليا، وحث المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، البلدان على استخدام تدابير حازمة وتعبئة المجتمع وإجراءات عزل الناس عن بعضهم البعض للحد من انتشار العدوى بينهم إنقاذا للأرواح.

وفيما احتشد المواطنون فى إسبانيا فى البلكونات والشرفات الخارجية بعد إعلان الحكومة الإسبانية حظر التجوال فى البلاد منعا لتفشى كورونا، وقررت إسبانيا فرض حظر التجوال لمدة 15 يوما، وذلك ضمن خطوات الحكومة الإسبانية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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أصبحت الشوارع خالية.

وقالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى أن رئيس الحكومة الإسبانية أوصى بتنفيذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من انتشار الفيروس الذى ينتشر بسرعة كبيرة وذلك من خلال العزل فى المنازل.

وتعد إسبانيا ثانى أكثر بلدان أوروبا تضررا من الفيروس بعد إيطاليا، وحث المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، البلدان على استخدام تدابير حازمة وتعبئة المجتمع وإجراءات عزل الناس عن بعضهم البعض للحد من انتشار العدوى بينهم إنقاذا للأرواح.

وفيما احتشد المواطنون فى إسبانيا فى البلكونات والشرفات الخارجية بعد إعلان الحكومة الإسبانية حظر التجوال فى البلاد منعا لتفشى كورونا، وقررت إسبانيا فرض حظر التجوال لمدة 15 يوما، وذلك ضمن خطوات الحكومة الإسبانية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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