شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اختبارات جديدة تكشف كورونا فى 10 دقائق.. وتحذيرات من عدم الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركتان بريطانيتان منفصلتان، تطوير مجموعات اختبار مثيرة للجدل تدعى تشخيص فيروس كورونا الجديد COVID-19 في 10 دقائق فقط.

يأتي ذلك بعد أن غيرت منظمة الصحة العامة في إنجلترا موقفها من معدات الاختبار السريع واعترفت بأنها تقوم بتقييمها الآن لتشخيص فيروس كورونا الجديد .



الاختبار الجديد لكورونا

ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" ، أنشأت شركة SureScreen Diagnostics ومقرها في ديربي، اختبارًا يُزعم أنه يمكن التأكد بنسبة 98 % مما إذا كان الشخص مصابًا بالفيروس أم لا، مؤكدة أن اختبارها تم التحقق منه، ويستخدم بالفعل في المملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا وهولندا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان.

وفي الوقت نفسه ، تعمل شركة بريطانية أخرى تسمى Mologic على تطوير اختبار رخيص مدته 10 دقائق للمساعدة في مكافحة الوباء المستمر في أفريقيا.

وتم منح الشركة مجموعة مليون جنيه إسترليني، من حزمة الوقاية من الفيروسات التاجية وحكومة المملكة المتحدة وتمويل الأبحاث للشركة، ومن المأمول أن تتمكن الشركة في غضون 3 أشهر تقريبًا من تطوير اختبار مدته 10 دقائق وبيعه بأقل من دولار أمريكي واحد.



اختبار فيروس كورونا

ولكن هناك مخاوف بشأن دقة الاختبارات، ويتم تشجيع الأشخاص الذين يتلقون تشخيصًا إيجابيًا على الحصول على اختبار مبني على المسحة من الهيئات الصحية الرسمية.

حذرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا الجمهور أمس من استخدام مثل هذه الاختبارات وسط مخاوف من عدم إمكانية الاعتماد عليها ، قائلة إن هناك "القليل من المعلومات حول دقة الاختبارات".

حاليًا ، تستغرق الطرق الرسمية القائمة على التشخيص الاختبار والانتظار للحصول على النتائج لتعود من المختبر ما بين 24 و 48 ساعة.

قال ديفيد كامبل ، مدير تشخيصات SureScreen التي تتخذ من ديربي مقراً لها: "لقد عملنا بجد لإنتاج اختبار فيروسات التاجية (COVID19) الذي يمكن استخدامه من جانب المريض ، مع نقط من الدم ، يمكن أخذه بسهولة من طرف إصبع شخص وتشخيصه في غضون 10 دقائق .

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وأضاف، هناك مشكلة كبيرة في تشخيص المرض حاليًا لأن الطريقة القياسية للفحص هي إرسال عينات إلى المختبر، والتي تستغرق الكثير من الوقت، وفى هذه الأثناء، يمكن أن ينشر شخص ما الفيروس دون علم ".

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه العديد من الشركات والأكاديميين الآخرين تطوير اختبارات سريعة لـ COVID-19 ، التي قتلت أكثر من 7000 شخص على مستوى العالم.

تلقت شركة Mologic المنافسة ، ومقرها في بيدفورد ، أموالًا حكومية للمساعدة في تطوير اختبارات سريعة وتعمل مع زملائها في السنغال لتطوير اختبار لسرعة تشخيص الفيروس .

بالنسبة إلى 200 مليون شخص يعيشون في نيجيريا ، لا يوجد سوى خمسة مختبرات قادرة على اختبار فيروس كورونا الجديد.

سبق لشركة Mologic إنشاء مجموعات اختبار مماثلة للإيبولا والحصبة والحمى الصفراء.

ومن المؤمل أن يكون النموذج الأولي للأجهزة المحمولة جاهزًا بحلول شهر يونيو ، والذي سيتم اختباره من قبل مؤسسات مختلفة حول العالم للتحقق من فعاليته.

حذرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا الجمهور من استخدام مثل هذه الاختبارات وسط مخاوف من عدم إمكانية الاعتماد عليها ، قائلة إن هناك "القليل من المعلومات حول دقة الاختبارات".