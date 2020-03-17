جدول المحتوى

طرق العزل المنزلي للسيطرة على فيروس كورونا طرق عزل المصاب بفيروس كورنا في المنزل طرق غسل اليدين للسيطرة على فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي يتفشى حول العالم ويهدّد ملايين الأشخاص، وبعد أن أعلنته منظمة الصحة العالمية، "وباء عالميا"، أصبح من الضروري حماية أنفسنا للحفاظ على سلامتنا وسلامة من حولنا. ولمواجهة هذا الفيروس لا بدّ من الالتزام بالقواعد والنصائح التي أعلنتها منظمات الصحة العالمية للحفاظ على سلامتنا وخصوصاً في مرحلة العزل. فما هو العزل؟! وطرق التعامل مع المصاب بفيروس كورونا في المنزل؟! وما هي أهم الإرشادات التي يجب التقيّد بها لمكافحة هذا الفيروس أو حتى تجنّب انتقال العدوى؟! جميع هذه التساؤلات، ستطلعك عليها "الجميلة" في السطور الآتية:

إليك هذه النصائح والإرشادات للمخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التى تثبت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أثناء العزل المنزلي، لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد انتقال الفيروس، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية:

عدم الخروج من المنزل؛ للحفاظ على السلامة الصحية طوال فترة العزل المنزلي، إلا في الحالات الطارئة أو لشراء الحاجات الرئيسية. وينصح بفرد واحد من العائلة الخروج فقط، على أن يقوم بخلع حذائه فور وصوله الى المنزل، وغسله جيداً بمواد مطهرة. إفراغ المشتريات ورمي الأكياس في القمامة. بعدها، غسل المنتجات جيداً وتنشيفها. ثم، خلع ملابسه ووضعها في الغسيل والحرص على غسل يديه جيداً بالصابون والماء لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

تنظيف المنزل جيداً، وتعقيم الأثاث والأسطح بمواد مطهرّة، وخصوصاً التي يتم لمسها كثيرًا مثل (أجهزة الكمبيوتر المشتركة، مقابض الأبواب، الهواتف المنزلية، تجهيزات الحمام، الطاولات بجانب السرير).

الحرص على تهوئة المنزل يومياً من خلال فتح النوافذ. وتجنّب استخدام المكيف لا سيما الرئيسي وذلك تجنباً لعدم نقل فيروس كورونا في الجو.

استشارة الطبيب المختص فوراً عند الشعور بعوارض فيروس كورونا وكذلك الخضوع لفحص الفيروس.

الامتناع عن تلبية جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية .

تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات .

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي .

شرب الماء الدافئ عوضاً عن المشروبات الباردة.

عدم تناول المضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب المختص.

الحرص على عدم ملامسة الوجه أو العينين أو الأيدي، إلا بعد غسل اليدين جيداً.

غسل البضائع عند شرائها ورمي الأكياس في القمامة.

اقرئي أيضاً: في زمن الكورونا... أطعمة وطرق للوقاية من العدوى

Advertisements

عند ظهور عوارض فيروس كورونا لأحد أفراد الاسرة، وبعد التأكّد من إصابته بالفيروس، وقد يُصاب بعض الأشخاص فيروس كورونا، وسرعان ما يُشفى إذا التزم بالتعليمات الموصى بها والتي تشمل الآتي:

العزل يستمر لمدة 14 يوماً من تاريخ آخر اختلاط مباشر أو غير مباشر مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد .

تخصيص غرفة خاصة للمصاب بفيروس كورونا ليعزل نفسه داخلها.

الحرص على تهوئة غرفته جيداً.

تعقيمها يومياً بمواد مطهرة.

عدم دخول الأصحاء الى غرفته إطلاقاً، إلا في الحالات الضرورية مع التقيّد بارتداء القفازات ووضع الكمامة الخاصة لعدم انتقال العدوى. والحرص على عدم البقاء في الغرفة لمدة لا تتجاوز الـ 10 دقائق. كما والبقاء على بعد مترين على الأقل في حالة ضرورة الاختلاط معه.

التخلص مباشرة من الكمامة والقفازات ورميها داخل كيس مغلق وإلقائه في سلة المهملات ووضعه خارج المنزل.

الحرص على تناول الطعام المتوازن والغني بعناصر غذائية هامة تدعم الجهاز المناعي والغنية بفيتامين سي.

عند تحضير وجبة الطعام للمصاب، يوصى بوضع الطبق أمام باب غرفته وإعلامه بأن يتناولها.

الحرص على تنظيف الأواني والأطباق الخاصة بالمصاب بمعقمات منزلية وبالماء والصابون مع ضرورة ارتداء القفازات أثناء غسلها، وشطفها جيداً.

عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة.

ضرورة قياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول، وإذا ظهرت عليه عوارض صعوبة في التنفس أو إسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم بالرغم من تناول الأدوية الخاصة بالحرارة، الاتصال فوراً بالجهات المعنية المخصص لهذه الحالات كوزارة الصحة وغيرها.أو التوجه إلى المستشفى فورًا لإجراء التحاليل اللازمة، وتجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة .

تخصيص حمام منفصل إذا كان متاحاً للمصاب فقط.

الحرص على تعقيم الحمام جيداً بعد كل استخدام بالمعقمات والمطهرات المنزلية.

يوصى بغسل اليدين عدّة مرات يومياً؛ للحفاظ على سلامتنا مع الحرص على التقيّد بطريقة غسل اليدين وفق الصورة المرفقة أدناه:



اقرئي أيضاً:

رعب النجوم بسبب الكورونا يجبرهم على ارتداء «الكمامة»

فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته المرأة الحامل

فيروس كورونا.. هل هو خطر على طفلك وكيف تحميه؟