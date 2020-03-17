تعرف علي أهم الأمراض المختلفة التي تعرض للنحافة وسد الشهية

"خسيت مرة واحدة يبقى أكيد مش بتاكل كويس"، يعتقد الكثيرون أن سوء التغذية فقط هو السبب وراء النحافة وإنقاص الوزن الشديد، ولكن هناك أسبابا أخرى وراء الإصابة بالنحافة قد يكون مشكلة صحية لا بد من علاجها. وحسب ما ذكره موقع medicinenet فإن الأمراض التى تسبب النحافة هي:

أمراض تسبب

النحافة

1: فرط نشاط الغدة الدرقية

فرط نشاط الغدة الدرقية من المشاكل الصحية التي تسبب النحافة، ويحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تنتج الغدة الدرقية كمية كبيرة من هرمون الثايروكسين وينتج عنه فقدان الوزن غير المقصود وعدم انتظام ضربات القلب.

2: مرض السكر

يعتقد الكثيرون أن مرض السكر يسبب زيادة الوزن، ولكن السكر من النوع الأول يسبب حرق الدهون في الجسم، وبالتالي يسبب النحافة، ويصاحبه التبول المتكرر والشعور بالتعب والارهاق الشديد في الجسم.

3: الإصابة بمرض السرطان

يسبب إنقاص شديد في الوزن خصوصا "سرطان الدم، الرئة، البنكرياس، القولون"، العلاج الإشعاعي والكيماوي لمرض السرطان يسبب انخفاض الشهية وانقاص الوزن.

4: نقص المناعة البشرية

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"الإيدز"، من المشاكل الصحية التي تسبب النحافة وإعياء شديد في الجسم.

5: الإصابة بقرحة المعدة

وهى من المشاكل الصحية التي تسبب النحافة وإنقاص الوزن الملحوظ، مع عدم القدرة على تناول الطعام.

6: الاكتئاب

قد تلعب العوامل النفسية دورا كبيرا فى إنقاص الوزن وعدم القدرة على تناول الطعام، ويعتبر الاكتئاب من المشاكل النفسية التي تسبب النحافة.

7: الطفيليات

الطفيليات والديدان الشريطية من أبرز الأمراض والمشاكل الصحية التى تسبب النحافة خصوصا بين الأطفال.

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