أقوى 100 امرأة في الشرق الأوسط وقصص مصريات تحدين الصعاب

أثبتت المرأة على مر العصور جدارتها في القيادة وتولي المسئولية، وحينما تقع المسئولية على عاتقها، فدائما تكون في الصدارة، ولذلك اقتنصت المرأة المصرية 11 موقع في قائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2020 لأقوى 100 امرأة. واحتلت مصر المركز الثاني في أقوى 100 امرأة بقائمة فوربس الشرق الأوسط لعام 2020.

ننشر اسمائهن، احتفالًا بيوم المرأة المصرية.

وجاء ترتبيهن على النحو الآتي:

24- منى ذو الفقار، مؤسس مشارك لمكتب ذو الفقار للمحاماة، ورئيس المجموعة المالية هيرمس.

31- باكينام كفافي، تشغل منصب العضو المنتدب لشركة "طاقة عربية".

33- إلهام محفوظ، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت التجاري.

40 ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، وهما نائبتا رئيس مجلس إدارة شركة "النساجون الشرقيون".

53- هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة "التشخيص المتكاملة القابضة".

60- ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادارت.

69 - ريم أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

75- هدى منصور، وتحمل أيضا الجنسية البريطانية، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة "ساب إيجيبت".

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81- عبير لهيطة، الرئيس التنفيذي لشركة إيجي ترانس.

92- نهى الغزالي، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة.

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