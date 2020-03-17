واشنطن تعترض على اتهامات الصين بالوقوف وراء تفشي كورونا

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، الصين اعتراضها على اتهامات وقوفها وراء تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إن اتهامات الصين بنشر أمريكا فيروس كورونا غير منطقية وغير صحيحة بالمرة.

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وحذّر بومبيو الصين من نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا المستجد.

جاء هذا بعد أن تحدّث مسؤول صيني في بكين عن نظرية مؤامرة تشير إلى تورّط الولايات المتحدة في تفشي الفيروس.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن بومبيو أكد، في محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، أن "الوقت ليس مناسبا لنشر معلومات مضللة وشائعات غريبة وإنما لأن توحد كل الأمم جهودها من أجل مكافحة هذا التهديد المشترك".