شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تعلن أول إصابة بكورونا بين موظفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC إصابة أحد العاملين بها بفيروس كورونا بعد الاشتباه به، وتم تشخيصه وجاءت نتائجه إيجابية.

وأوضحت المراكز، فى بيان لها، أن هذا أول عامل يصاب بعدوى الفيروس التاجى، مؤكدة أن العامل لم يشارك فى أى تجارب على الفيروس COVID-19 ولم يكن فى مكان العمل منذ 6 مارس.

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وأضافت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن الموظف، لم تظهر عليه الأعراض فى ذلك الوقت، لكن بعد ظهور الأعراض اتخذ الإجراء المناسب للعامل من إجراءات العزل فى المنزل، ووضحت أنه سيتم التعامل من مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مع كل حالة بأقصى قدر من الاحترام للخصوصية، بينما يقوم أيضًا بإبلاغ الموظفين المحتملين المتأثرين واتخاذ تدابير سريعة للحد من انتشار الفيروس.

وقالت الوكالة إنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس فى مكان العمل.

وأضافت المراكز "الخطوات شملت تشجيع الموظفين المرضى على البقاء فى المنزل، وزيادة وتيرة تنظيف مرافق مراكز السيطرة على الأمراض، وإلغاء الاجتماعات الكبيرة وسفر الموظفين، وزيادة استخدام العمل عن بعد بين الموظفين، وتشجيع الابتعاد الاجتماعى وغيرها من الإجراءات الوقائية".