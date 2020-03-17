أفضل نظام غذائي للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 مارس 2020 10:42 صباحاً - إن معرفة الحامل لحاجتها الغذائية خلال فترة الحمل يعد واجباً من أهم واجباتها، بعد أن أصبح من المؤكد طبياً أن نقص بعض المغذيات في غذاء الحامل - الفيتامينات والمعادن - يزيد من القابلية لولادة طفل ناقص الوزن، كما تزيد فرصة إصابته ببعض العيوب الخلقية...الدكتور أيمن الحسيني أستاذ أمراض النساء والتوليد يضع لك أفضل نظام.

1- جدول نظام الحامل الذكية

يبدأ بتناولها للطعام بمعدل ثلاث مرات يومياً؛ إذ من الصعب الحصول على قدر كافٍ من الفيتامينات والمعادن يومياً؛ إذا كنت تتناولين عدد أقل من ثلاث وجبات يومياً، والوجبات الخفيفة snacks كالكيك والشيكولاتة والجاتوهات لا يمكن أن تكون عوضاً كافياً عن تناول ثلاث وجبات رئيسية؛ لأن مثل هذه الأغذية تمدك بكميات كبيرة من السعرات الحرارية لكنها تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن، ولذا فإن تناولها بين الثلاث وجبات يعتبر نظاماً مناسباً للمرأة النحيفة.

لا بد من تناول وجبات من الغلال والحبوب المخبوزة – كورن فليكس - بمعدل يزيد على ثلاث مرات أسبوعياً، حتى تتمتع الحامل وجنينها بصحة ووزن مثالي عند الولادة، نظراً لاحتوائها على نسبة مرتفعة من فيتامينات «ب»، والتي تتوفر في قشور الغلال والحبوب، إضافة إلى نسبة جيدة من معادن مختلفة، ولا تنسَ تناول كوبين من اللبن يومياً لاحتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين الجيد والكالسيوم وفيتامين ب2 وفيتامين بـ12 والفسفور.

على الحامل الذكية تناول كل من الزبادي والجبن بانتظام لاحتفاظهما بجزء كبير من القيمة الغذائية للبن، مما يضمن إلى حد كبير سد حاجة الجسم تماماً من المغذيات المهمة والضرورية للحامل والموجودة في اللبن، كما يفضل الخبز الأسمر للحامل فهو غذاء غني بالألياف وبالعديد من المغذيات الضرورية وخاصة فيتامين بـ12. والمنجنيز والحديد والزنك وفيتامين «ه»، والتي

لا تتوفر للخبز الأبيض المصنوع من الدقيق المنزوع القشرة... ولا بأس من تناول الساندويتشات من وقت لآخر شرط أن تكون من الأنواع الشهية عالية القيمة الغذائية.

2- اللحم مع مختلف الأطعمة... والفوليك

اللحم مصدر جيد للحديد الذي يمتصه الجسم بسهولة عن الموجود في الأطعمة النباتية؛ لذا يجب الحصول عليه 2 - 3 مرات أسبوعياً، إضافة إلى الحصول على الحديد من المصادر الغذائية الأخرى، كما تقتضي التغذية السليمة للحامل تناول نوعيات مختلفة من الأطعمة لحصول الجسم على ما يحتاج إليه من مغذيات مختلفة، فإن رفضت الحليب مثلاً عليك استشارة الطبيب لتعويض النقص المحتمل لبعض الفيتامينات والمعادن.

لا بد للحامل من أن تضع في برنامجها الغذائي تناول مستحضر يحتوي على حمض الفوليك مع تناول مجموعة فيتامينات ومعادن خاصة في الثلاثة شهور الأولى من الحمل، والامتناع تماماً عن تناول أكباد الماشية والطيور؛ حيث ثبت أن الكبد يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين «أ» التي يمكنها أن تحدث أضراراً بصحة الجنين وفقاً لمنظمة الصحة البريطانية، والالتزام بتناول الأرز أو المكرونة أو البطاطس مع وجبات الغذاء اليومية لاحتوائها على الألياف التي تزيد من كتلة الفضلات مما يقاوم حدوث الإمساك.

الجدول الغذائي للحامل يجب أن يضم وجبتين من الخضراوات الطازجة أو طبق كبيراً من السلاطة الخضراء يومياً؛ لاحتوائها على نسبة مرتفعة من العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للحامل، حمض الفوليك، فيتامين ج والكاروتين والحديد والمنجنيز، إضافة إلى نسبة مرتفعة من الألياف.

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3 - على جدول الحامل الغذائي أن يضم:

ثمرتين أو وجبتين من الفاكهة يومياً أو كوباً من عصير البرتقال الطازج كبديل، والفاكهة البرتقالية كالمشمش والكنتالوب والمانجو تعد مصدراً غنياً للبيتاكاروتين، والفاكهة المجففة كالزبيب غنية بالحديد وبعض العناصر النادرة، ولا مانع من شرب فنجانين من الشاي وفنجان من القهوة يومياً من دون إفراط في أي مشروب يحتوي على الكافيين، مع استخدام قليل من السكر في التحلية أو استخدام عسل النحل كبديل، ولا بد من اختيار اللبن قليل الدسم والدهون المشبعة لما لها من تأثير ضار على صحة القلب والشرايين.

احذري ضم الأطعمة المحمرة في الزيت أو السمن إلى جدولك الغذائي إلا بصورة قليلة وغير منتظمة، والأفضل الاعتماد على الأغذية الطازجة والمسلوقة والمشوية، مع الإقلال من تناول

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الحلويات والوجبات الخفيفة التي تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن، إضافة إلى احتوائها على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية.