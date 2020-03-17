أطباق البروكلي لتقوية مناعة طفلك من الكورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 مارس 2020 10:42 صباحاً -

جدول المحتوى

1 - طبق أومليت البروكلي

2 - طبق تارت البروكلي

3 - طبق دجاج بالبروكلي

4 - طبق شوربة البروكلي

5 - طبق سلطة البروكلي

5 - طبق البروكلي باللحم المفروم

7 - طبق معكرونة بالبروكلي

وفقاً لموقع “Fox News”، الطبي، فإن تناول الأطعمة الغنية بالمواد المغذية يعزز المناعة ويقوي الصحة العامة، وللمساعدة على إبقاء نظام المناعة قوياً، وجد الباحثون أن البروكلي غني بالمواد المغذية التي تعزز المناعة مثل فيتامين A، فيتامينC، ومضادات الأكسدة مثل "الجلوتاثيون"، هذه الدراسة، أجريت في أوقات تحتاج فيها الأمهات لتعلم كل جديد يقي أطفالهن من وباء "الكورونا العالمي، حيث يقدم لك الشيف جوزيف وهبة، أفكاراً لتحضير أطباق من البروكلي الذي لا يستهوي الكثير من الأطفال.





1 - طبق أومليت البروكلي



يكفي لـ 4 أطفال

مدة التحضير 30 دقيقة

المكونات:

5 بيضات + رأس بروكلي + بصلة مفرومة + رشة ملح وفلفل + كوب جبنة بارميزان

ملعقة صغيرة زيت زيتون



طريقة التحضير:

1 - نخفق البيض مع الملح

2 - نحمس البصلة بزيت الزيتون، ثم نضيف البروكلي ونغطي المقلاة لدقيقتين، ثم نضع البيض حتى النضوج، نرش الفلفل والبارميزان على الوجه.





2 - طبق تارت البروكلي



تكفي لـ 5 أطفال

مدة التحضير 55 دقيقة



المكونات:

حبة من البروكلي مقطعة إلى أزهار + ملعقتان كبيرتان من كل من: الزبدة، والطحين + كوبان من الحليب + ربع كوب من الجبنة الكريمية + ملح وفلفل أسود - حسب الرغبة-





طريقة تحضير العجينة

ضعي كوباً ونصف كوب من الطحين، وأضيفي إليها بيضتين، وقالب من الزبدة المذابة، و3 ملاعق من الماء البارد. امزجي المكونات واجمعيها على شكل كرة، غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

طريقة التحضير:

1 - يسلق البروكلي في الماء المملح على النار لمدّة خمس دقائق.

2 تذاب الزبدة في قدر آخر، ثم يضاف الطحين ويقلب جيداً، ثمّ نسكب الحليب إلى الزبدة بشكل تدريجي، مع التقليب المستمر للحصول على صلصة كريمية، ثمّ يضاف الملح والجبن الكريمي والبروكلي ويعاد التقليب.

3 – تفرد العجينة في قالب التارت، مع تنسيق الأطراف جيداً وتوضع في الفرن لمدة 20 دقيقة، على درجة حرارة 180

4 - تخرج ثم يسكب فيها البروكلي والصلصة، وتزج الصينية في الفرن على حرارة متوسطة لمدّة ثلث ساعة.

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3 - طبق دجاج بالبروكلي



تكفي لـ 4 أطفال

مدة التحضير: 40 دقيقة

المكونات:

- نصف كيلو صدر دجاج (مقطع) + رأس (مقطع) من البروكولي + جزرتان مقطعتان لأعواد + ملعقة صغير ة ملح وفلفل أسود + - فصّان (مهروسان) من الثوم + - 2 عود (مفروم) بصل أخضر + - نصف كوب مرق دجاج + 2 ملعقة كبيرة صلصة ترياكي.



طريقة التحضير

1. سخني القليل من الزيت في قدر على النار، أضيفي الثوم والبصل ثم قلبي المكونات حتى تذبل.

2. أضيفي قطع الدجاج ثم قلبي المكونات جيداً، وغطي القدر لمدة 15 دقيقة على نار هادئة.

3 - أضيفي قطع الجزر، ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود مع التقليب حتى تذبل المكونات.

4– أضيفي قطع البروكلي والبصل الأخضر المقطع، واسكبي مرق الدجاج ثم صلصة الترياكي، اخفضي حرارة النار ثم اتركي المكونات حتى تغلي. واسكبي الطبق، وقدميه ساخناً.



4 - طبق شوربة البروكلي







الكمية تكفي 4 أطفال

مدة التحضير 30 دقيقة



المكونات:

نصف كوب من البصل المفروم بشكلٍ ناعم + ملعقتان صغيرتان من الزبدة + ثلاثة أكواب من البروكلي المفروم + أربعة أكواب من مرق الدجاج + نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من القشدة + رشّة من جوزة الطيب + رشّة من الفلفل الأبيض.

طريقة التحضير:

1 - نذوّب الزبدة في قدر على نار ونضيف البصل. حتى يذبل

2 - ثم نضيف البروكلي ومرق الدجاج في القدر، ونغلي المزيج إلى أن يلين البروكلي.

3 - نرفع القدر عن النار ونضع المزيج في الخليط الكهربائي، ونخلط إلى أن نحصل على مزيجٍ ذي قوام ناعم ونعيده إلى القدر.

4 - نضيف القشدة للمزيج، وجوزة الطيب، والملح والفلفل. نحرّك المكوّنات بشكلٍ جيّد.

5 - نعيد الشوربة مجدّداً في قدر على النار بحيث نسخّنها، مع الحرص على تسخينها فقط من دون غليانها.



5 - طبق البروكلي باللحم المفروم



الكمية تكفي لـ 6أطفال

مدة التحضير 40 دقيقة



المكونات:

رأس بروكلي مقطع ومغسول جيداً+ ملعقة سكر لسلق البروكلي + نص كيلو لحم مفروم + بصلة مفرومة ناعماً + كوب بقدونس مفروم ناعم + 5حبات ثوم مهروس + ملعقة كبيرة من بودرة مرق الدجاح + ملعقة كبيرة بهار مشكل + 7 شرائح من جبنة شيدر + 3 بيضات مخفوقة + ملح وفلفل أسود حسب الرغبة



طريقة التحضير:

1.يسلق البروكلي مع السكر ثم يصفى ويترك جانباً.

2.في قدر على النار أضيفي البصل المفروم، ورشة ملح والفلفل ثم قلبي البصل والثوم المهروس حتى يذبل.



3.أضيفي اللحم المفروم والبهارات المشكلة وبودرة مرق الدجاج وقلبي جيداً حتى تنضج اللحمة تماماً.



4.ضعي اللحم المفروم بصينية بايركس ثم غطيها بشرائح الجبن وزهرات البروكلي واسكبي البيض.

5 – زجي الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة أخرجيها وقطعيها لمربعات. وقدميها ساخنة.



6 - طبق سلطة البروكلي



الكمية تكفي لـ 4 أطفال

مدة التحضير: 20 دقيقة



المكونات:

رأس من زهرات البروكلي المقطعة + جزرتان مقطعتان لمربعات ناعمة + ليمونة + ملعقتان من الزيت + رشة فلفل + ملح + كوب من الفستق المحمص



طريقة التحضير:

1 – ضعي البروكلي والجزر في الماء المغلي لمدة 5 دقائق.

2 – ارفعيهما، ثم ضعيهما بالطبق واخلطيهما بالليمون والزيت والفلفل والملح، وزيني الطبق بالفستق.





7 - طبق معكرونة بالبروكلي



الكمية تكفي لـ 3 أشخاص

مدة التحضير: 15 دقيقة



المكونات:

كوب من حبات البروكلي + كوب ونصف معكرونة شريطة + فصان ثوم + ملح + فلفل + كريمة حامضة



طريقة التحضير:

1 - اسلقي المعكرونة وصفيها، ثم اخلطيها بالكريمة الحامضة والملح.

2 - ضعي البروكلي في الماء المغلي لـ 3 دقائق، ثم صفيها.

3 - اسكبي المعكرونة في طبق وزينيها بزهرات البروكلي، والفلفل المطحون.