أعراض كورونا الجديدة.. راقبي طفلك إذ أصيب بها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 مارس 2020 10:42 صباحاً - جدول المحتوى 1 - كيف تحمين أطفالك من كورونا؟ 2 - إجراءات السلامة لوقاية أطفالك من فيروس كورونا في المنزل 3 - وقاية المرأة الحامل من فيروس كورونا 4 - أفضل الطرق لحماية حديثي الولادة من فيروس كورونا 5 - طرق تعقيم ألعاب الأطفال 6 - كيف تعرفين الفرق بين كورونا والإنفلونزا؟

أصبح فيروس كورونا الجديد هو حديث العالم بعد أن تم اعلانه وباء عالمياَ بالفعل، ولم يعد أمامنا سوى الوقاية منه حتى يتوصل العلماء لعلاج له، ولذلك يأتي دور الأم والأسرة، ويأتي دورنا للاجابة على أسئلة القراء والتي يضعها الدكتور عبد الله وافي، استشاري الأمراض الباطنة والحميات كالآتي

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1 - كيف تحمين أطفالك من كورونا؟

هذا السؤال الذي تطرحه الأمهات خوفاَ على أطفالهن ويجب على الأم اتباع النصائح الآتية

عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى للحماية من التكدس والتجمعات البشرية في الأسواق والمولات والمناسبات الاجتماعية. غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر. شرب السوائل الدافئة باستمرار. تغطية الفم والأنف بالكوع عند العطس أو السعال. الحرص على تقديم الطعام الصحي المتوازن، والاكثار من الخضروات والفواكه لتقوية جهاز المناعة لدى أطفالها.

2 - إجراءات السلامة لوقاية أطفالك من فيروس كورونا في المنزل

يجب على الأم أن تقوم بتعقيم الأسطح لأن فيروس كورونا يبقى حياَ على الأسطح الصلبة لساعات أطول من بقاءه على الملابس. القطط المنزلية وأي حيوانات أو طيور لا تنقل فيروس كورونا للبشر، ولكن يجب الحرص على عدم خروجها من المنزل، والاهتمام بنظافتها. يجب أن تحرص الأم على عدم دخول أي شخص وهو يرتدي حذاءه داخل البيت لأن الفيروس كبير الحجم ويعلق بالحذاء. يجب أن تقوم الأم بتهوية البيت وتغيير الأغطية والملاءات باستمرار. في حال عودة أي شخص من الخارج يجب أن يغير ملابسه فوراً وتضعها الأم في الغسالة. يجب تعقيم ألعاب وأدوات الأطفال. ويجب أن تخصص أدوات طعام وعناية يومية لكل شخص، والبعد عن الأدوات المشتركة.

3 - وقاية المرأة الحامل من فيروس كورونا

حذر تقرير طبي أمريكي من أن النساء الحوامل هن الأكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا بسبب التغيرات التي تطرأ على الجهاز المناعي لهن، ولذلك فيجب على الحامل أن تتبع النصائح الآتية

تجنب الخروج من المنزل، وعدم الاختلاط بالأشخاص الذين يعانون من السعال قدر الامكان. الحصول على النوم الصحي والغذاء المتوازن الذي يضمن قوة جهاز المناعة لدى الحامل. عدم لمس الأسطح في الأماكن العامة. البعد عن أي شخص لمسافة مترين عند الحديث او التواصل معه.

4 - أفضل الطرق لحماية حديثي الولادة من فيروس كورونا

يجب عدم لمس وجه المولود بأي طريقة. يجب أن يبقى المولود في سريره معظم الوقت. على الأم أن تقوم بتغيير ملابس المولود باستمرار والمواظبة على حمامه اليومي. لا يفضل غرف النوم المشتركة للأطفال الأكبر سناَ مع المواليد في نفس البيت. الحرص على عدم تقبيل المولود، ومنع الأشقاء الصغار من ذلك. عدم الخروج بالمولود من غرفته وتقديمه لأي ضيوف يصلون إلى المنزل. الذهاب بالمولود إلى الطبيب في حال حدوث أي حمى أو العطس أو السعال.

5 - طرق تعقيم ألعاب الأطفال

يجب أن تعقم الألعاب بحيث تغسل كاملاَ بالماء والصابون في حال كانت الألعاب غير الكترونية. في حال الألعاب المحشوة بالقطن فتوضع في كيس قماشي ويربط جيداَ وتغسل في الغسالة مع اضافة المطهرات في درج الغسالة. في حال القطع البلاستيكية فهي توضع في وعاء كبير من الماء والمطهر وتترك لمدة نصف ساعة ثم ترفع وتجفف جيداً، ويعاد تعقيمها كل عدة ساعات. لا تلتقطي أي لعبة عن الأرض ثم تقدميها لطفلك سواء في البيت أو خارجه. قللي من تعلق الرضيع بالألعاب لأنه سوف يطلبها حين تضطرين للخروج به من البيت، وهي عرضة للتلوث.

6 - كيف تعرفين الفرق بين كورونا والإنفلونزا؟