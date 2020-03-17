مراحل نمو الطفل الحركية..من 1-5 أشهر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 مارس 2020 10:42 صباحاً - على كل أم أن تعلم أن المهارات والانجازات الحركية في الشهر الأول وما يتبعها في الشهور التالية قد لا تتم بالضبط في المواعيد المذكورة ، ذلك أن الأطفال يختلف بعضهم عن البعض في تحقيق هذه المهارات البعض يبكر في الانجاز والبعض يتأخر في التحقيق..لكن إن حقق طفلك أكثر من نصف مهارات شهره فانه ينمو ويتطور طبيعيا وإن حقق ربعها واستمر على هذه الحال مدة 3 أشهر متتالية عليك استشارة الطبيب..معنا إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال للتوضيح

حركة الرأس والجسم في الشهور الثلاثة الأولى

في الشهر الأول: إذا لم تسند الرأس فإنها تتأرجح إما إلى الأمام ا والى الخلف، عند وضع الطفل على بطنه يحاول أن يدير رأسه ليبعد أنفه عن السرير وقد يحاول أن يرفع رأسه برهة، قد ينتفض أو يتفزز تلقائيا لا إراديا، قد ترتجف ذقنه وأطرافه تلقائيا، وحركة اليدين بعامة..يحافظ على الكفين منقبضتين. وفى الشهر الثاني:عند وضعه على بطنه يحافظ على رأسه في وضع الوسط- اى على امتداد منتصف الجسم- يمكنه أن يرفع رأسه أعلى بزاوية خمس وأربعين درجة بالنسبة لجسمه لمدة دقائق قليلة، وعند وضعه على ظهره يحرك رأسه ويمكنه رفعها بزاوية خمس وأربعين درجة، وعند مساعدته على الجلوس يحافظ على رأسه قائما ولكنه يظل يتمايل

في الشهر الثالث :يرفع رأسه بسهولة عندما يرقد على ظهره، ويحرك كلا من ذراعه اليمنى ورجله اليمنى معا في توازن وكذلك الذراع اليسرى والرجل اليسرى وأحيانا يحرك الذراعين معا والأرجل معا، وحينما تحمله الأم يكف عن هذه الحركات، عندما يكون ملقى على بطنه يرفع صدره ورأسه في وضع قائم لمدة تصل إلى عشر ثوان وأحيانا يرفع رأسه لبضع دقائق، وعندما يكون في نفس الوضع تكون الأرداف في وضع منخفض والأرجل في وضع انثناء، وبالنسبة لحركة اليدين فهي تظل مفتوحة لفترات طويلة بعدما كانت منقبضة، ويبدأ الطفل في هذه الفترة بضرب يده على الأشياء إلا أن هذه الضربات قد تكون بعيدة عن الهدف،كما أن الطفل في هذا الشهر يحاول أن يلامس الأشياء بساعديه أو بيديه وهما منقبضتان

في الشهر الرابع يدير رأسه وينظر إلى يديه

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في الشهر الرابع عندما يكون الطفل ملقى على ظهره تكون رأسه في وضع قائم، يستطيع أن يدير رأسه في كل الاتجاهات سواء أكان راقدا آم جالسا، يرفع رأسه ويجعلها منتصبة لفترة قصيرة، وهو ملقى على بطنه يستطيع رفع رأسه تسعين درجة مع الارتكاز على ساعديه ، وهو على ظهره يمكن أن يرفع رقبته ويميل إلى الأمام لكي ينظر إلى يديه وهى تحاول أن تمسك قدميه، وعندما يكون ملقى على بطنه تكون أرجله ممدودة ويمكن أيضا أن يهتز مثل الطائرة ، وأرجله في هذه الحالة تكون مستقيمة وظهره مقوسا، وإذا وضع على ظهره فانه يرفع يديه ليلعب بهما ويجر ملابسه على وجهه، وهو راقد على بطنه يتدحرج على جانبه أيضا

يجلس في هذا الشهر بالمساعدة من خمس دقائق إلى عشرة دقائق وتكون رأسه منتصبة وثابتة وظهره صلبا، كما يستطيع أن يحافظ في يده على أشياء متوسطة الحجم كالعروسة مثلا، وفى محاولته للقبض على الأشياء تخطيء يداه الهدف فتلتقي معا ، ويجذب يده إلى فمه كما يحاول أن يصل إلى الأجسام البعيدة عنه بيده ولكنه يخطئها، ويحاول جذب الأشياء المتدلية إليه ويحمل هذه الأشياء إلى فمه

فى الشهر الخامس

وان كان ملقى على بطنه يرفع رأسه وصدره ويحافظ على وضعهما عالية، وان كان راقدا على ظهره يرفع رأسه وأكتافه، وإذا وضع على ظهره يجذب قدميه نحو فمه ويمص أصابع القدم، ويضغط على ألمرتبة بيديه، وينهض بجسمه بسهوله عند جذبه إلى أعلى من يديه، كما يجلس بالمساندة لمدة طويلة-30 دقيقة- وظهره يكون مستقيما، ويحاول القبض على الأشياء وهو في الوضع الجالس بين السبابة والإبهام ن كما يستطيع أن يحرك الشخشخة ويلعب بها بيده، كما يمسك الزجاجة بيد واحدة أو بالاثنين معا، ويأخذ كل شيء إلى فمه، ويستطيع نقل الأشياء من يد إلى أخرى ويصل إلى الهدف الصحيح