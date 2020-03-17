غزة - لايف ستايل نفذ المختبر المركزي في وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، فحوصًا مخبرية لـ6 أشخاص اشتبه الأطباء بإصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد، حيث أشارت الوزارة إلى أن حالات الاشتباه سجلت لدى عائدين إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وممن ظهرت لديهم مشاكل تنفسية حادة.

وأضافت الوزارة أن جميع نتائج الفحوص كانت سلبية، وقالت: "بذلك نجدد التأكيد على خلو قطاع غزة من فيروس كورونا المستجد". وقد يهمك أيضًا:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "صحة غزة" تُعلن القطاع خاليًا من فيروس "كورونا" المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.