شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تطرح مركز موارد الأنشطة التجارية لمساعدة الشركات المتأثرة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «فيسبوك» طرح مركز موارد الأنشطة التجارية الصغيرة لدعم الشركات التي تأثرت أنشطتها بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويقدم المركز الجديد توصيات وتدريبات مجانية لمساعدة الأعمال التجارية والشركات للبقاء على تواصل مع عملائهم واستمرار سريان أنشطتهم التجارية.

ومن بين تلك التوصيات، تحث «فيسبوك» الشركات التجارية على اتباع 5 خطوات لتفادي التأثيرات السلبية والمحافظة على سريان النشاط التجاري وهي:

• حافظوا على سلامتكم واطلاعكم الدائم على آخر المستجدات.

اطلعوا على آخر المستجدات من خلال متابعة مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية الحكومية في بلدكم حتى تتمكنوا من التعامل سريعاً مع المتغيرات التي قد تؤثر عليكم أو على عملائكم.

• تواصلوا مع عملائكم.

بادروا بمشاركة المعلومات المهمة مع عملائكم عبر البريد الإلكتروني، الموقع الإلكتروني، صفحة فيسبوك، أو بالطريقة التي ترونها مناسبة للتواصل فيما بينكم.

• حاولوا إقامة فعاليات عبر الإنترنت.

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إذا قررتم تأجيل أو إلغاء فعاليات كنتم قد خططتم لها مسبقاً بسبب انتشار فيروس كورونا، فحاولوا التواصل مع عملائكم مباشرة عبر الهاتف ضمن ندوة إلكترونية، أو نظموا جلسات حوارية مباشرة باستخدام قنوات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستجرام.

• أعدوا خطة لخدمة العملاء.

حتى تتمكنوا من التعامل سريعاً وبشفافية مع عملائكم خلال هذه الأوقات الصعبة، أعدوا إجاباتكم الخاصة بالأسئلة والاستفسارات المتوقعة.

• أعدوا قائمة تتضمن الأسئلة المتكررة وإجاباتها.

أعدوا قائمة تتضمن الأسئلة المتكررة المتوقعة من العملاء على أن تتضمن الإجابات المزيد من التفاصيل والتطمينات قدر الإمكان.

ويوفر مركز موارد الأنشطة التجارية الصغيرة أيضاً وصولاً سهلاً إلى المعلومات الدقيقة حول الفيروس.

وموارد أخرى لإبقاء الشركات والأعمال التجارية والمجتمعات التي يخدمونها على إطلاع دائم على آخر المستجدات.

ومن بين تلك الموارد مجموعة أدوات الصمود التي تقدم لكم أفضل الممارسات، والأدوات وإمكانية التقييم الذاتي لمساعدة الشركات على حماية أعمالهم التجارية من الاضطرابات.

كما يوفر المركز دليل الإجراءات السريعة لمساعدة الشركات على وضع خطط التعامل السريع مع الأزمات وخفض زمن التوقف الطارئ.