شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض مختلفة هتعرضك للنحافة وسد الشهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "خسيت مرة واحدة يبقى أكيد مش بتاكل كويس"، يعتقد الكثيرون أن سوء التغذية فقط هو السبب وراء النحافة وإنقاص الوزن الشديد، ولكن هناك أسبابا أخرى وراء الإصابة بالنحافة قد يكون مشكلة صحية لا بد من علاجها. وحسب ما ذكره موقع medicinenet فإن الأمراض التى تسبب النحافة هي:

فرط نشاط الغدة الدرقية من المشاكل الصحية التي تسبب النحافة، ويحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تنتج الغدة الدرقية كمية كبيرة من هرمون الثايروكسين وينتج عنه فقدان الوزن غير المقصود وعدم انتظام ضربات القلب.

يعتقد الكثيرون أن مرض السكر يسبب زيادة الوزن، ولكن السكر من النوع الأول يسبب حرق الدهون في الجسم، وبالتالي يسبب النحافة، ويصاحبه التبول المتكرر والشعور بالتعب والارهاق الشديد في الجسم.

يسبب إنقاص شديد في الوزن خصوصا "سرطان الدم، الرئة، البنكرياس، القولون"، العلاج الإشعاعي والكيماوي لمرض السرطان يسبب انخفاض الشهية وانقاص الوزن.

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"الإيدز"، من المشاكل الصحية التي تسبب النحافة وإعياء شديد في الجسم.

وهى من المشاكل الصحية التي تسبب النحافة وإنقاص الوزن الملحوظ، مع عدم القدرة على تناول الطعام.

قد تلعب العوامل النفسية دورا كبيرا فى إنقاص الوزن وعدم القدرة على تناول الطعام، ويعتبر الاكتئاب من المشاكل النفسية التي تسبب النحافة.

الطفيليات والديدان الشريطية من أبرز الأمراض والمشاكل الصحية التى تسبب النحافة خصوصا بين الأطفال.