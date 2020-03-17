8 أطعمة تساعد في التخلص من سموم الجسم

يتعرض جسم الإنسان للعديد من السموم، سواء عن طريق حاسة الشم أو اللمس، أو تناول بعض الأطعمة المسمومة. لحسن الحظ كشف موقع " health line " عن أبرز الأطعمة التي تساعد في التخلص من سموم الجسم، وتشمل..

- تحتوي المكسرات على مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة، بالإضافة إلى عملها على تنظف الكلى وأعضاء الجسم الداخلية.

- تعمل الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز على تحسين حركة الجهاز الهضمي، وتساعد على التخلص من السموم عن طريق الإخراج.

- الفول لديه قدرة على امتصاص السموم الموجودة على جدار الأمعاء.

- يحتوي الليمون على فيتامين (c) الذي يحلل السموم ويطهره الجسد منها، ويحافظ على نسبة حمضية الجسم.

- يعتبر الجرجير غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على إزالة السموم، ويسهل عملية الهضم ويساعد على طرد السوائل المحتبسة بالجسم.

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- يحتوي الثوم على حمض الكبريتيك وهو عامل مزيل للسموم بطريقة طبيعية، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا.

- الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ويعتبر من أشهر المشروبات المعروفة بتخليص الجسم من السموم، لأنه غني بمركبات تنقي الجسم من السموم.

- يعتبر البقدونس من الخضراوات التي تساعد على إدرار البول وتخليص الجسم من السموم.

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