تخلص من الاكتئاب والتوتر بهذه الطرق البسيطة

يسيطر الاكتئاب على معظم الأمهات نظرا للضغوط النفسية التي تمر بها بالإضافة إلى الأعباء التي تسيطر عليها في هذه الفترة، ويصبح الاكتئاب مرهقًا بشكل أو أخر، ويعتبر الطعام في مقدمة الأشياء التي تحد من عملية الاكتئاب.



وتؤثر نوعية الطعام على الصحة النفسية التي يتعرض لها الإنسان وهناك أطعمة تساعد على الحد من نسبة التوتر والقلق وتخفف من أعراض الاكتئاب الحاد، ونقدم إليكم أطعمة للتخلص من الاكتئاب وفقا لموقع boldsky :



الشاى الأخضر

يحارب الشاي الأخضر الاكتئاب لما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة ويساعد على ارتخاء الجسم بالاضافة أنه يمنح الجسم السكينة والطمأنينة.



الكاجو

يحتوى الكاجو على مواد تقلل من القلق والاكتئاب بالاضافة إلى الهدوء والاسترخاء وتحتوي المكسرات الأخرى على مادة الاوميجا 3 التى تساعد على محاربة الاكتئاب والتوتر

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الشوكولاته

تحتوى على مادة تحفز إفراز السيروتونين بالجسم مما يساعد على تحسين المزاج والشعور بالراحة وعدم القلق خاصة الشكولاتة الداكنة هي التي تساعد على نشر هرمون السعادة بالجسم.

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