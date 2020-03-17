تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كليجا

المقادير

4 x كوب دقيق (أسمر)

1 x عدد بيضة (طازجة)

1 x كوب دقيق

1 x معلقة كبيرة خميرة

1 x معلقة كبيرة سكر

1 x رشة ملح

1 x رشة زعفران

1 x كوب سكر بودرة

1 x عدد صفار بيضة (مخفوق)

1 x كوب ماء (دافئ)

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x معلقة صغيرة قرنفل (مطحون)

1 x معلقة صغيرة حبهان (هيل)

1 x رشة جنزبيل

1 x معلقة صغيرة ليمون مجفف (لومى مطحون)

½ x كوب لبن بودرة

½ x كوب زبدة

½ x كوب عسل أسود (ويفضل دبس التمر)

الطريقة:

فى كوب ماء دافئ نذوب الخميرة ومعلقة السكر ونصف معلقة من الهيل والزعفران.

ثم فى إناء عميق نضع الدقيق واللبن البودرة والزبد ورشة الملح ونضيف له كوب الماء الدافئ ونعجن حتى يتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة ثم تغطى ونتركها فى مكان دافئ حتى ترتاح .

لتحضير الحشوة فى وعاء نضع السكر البودرة والعسل الأسود أو دبس التمر وجميع البهارات ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

نحضر العجينة ونعمل على تشكليها على هيئة كرات ثم نعمل على فردها براحة اليد حتى تصبح مسطحة ونضع بها معلقة صغيرة من الحشوة ثم نعمل على غلقها جيدا ثم الضغط عليها قليلا براحة اليد حتى تصبح مسطحة.

ترص فى صينية بها ورق زبدة ثم تدهن حبات الكليجا بصفار بيض مخفوق.

ثم نضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 حتى تنضج وتأخذ لون ذهبى.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الشوفان بالقرفة