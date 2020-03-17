تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البرازق (بسكوت بالسمسم)

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x كوب دقيق (منخول)

2 x كوب سمسم (مخلوط بشربات سكر تقيل)

1 ½ x كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

1 ¼ x كوب سكر بودرة (ناعم)

1 x رشة ملح

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x عدد بيضة

½ x كوب فستق (مطحون) الطريقة: نخلط الدقيق بالباكينج بودر ورشة الملح.

فى وعاء نخلط السكر مع الزبدة حتى تصير كالكريمة.

نضيف البيضة والفانيليا ونستمر فى الخلط حتى يتجانس الخليط.

يضاف خليط الدقيق الى الخليط السابق ويعجن جيدا.

يضاف الفستق المفروم ويعجن الى أن نحصل على عجينه متماسكه تغلف العجينة وتترك فى الثلاجة لمدة ساعة.

يشكل العجين الى كرات صغيرة.

يضغط عليها بواسطه الابهام حتى تصبح دائرية.

تغمس من جانب واحد فى السمسم المخلوط بشربات السكر التقيل ونضغط قليلا.

ترص حبات البرازق فى صينية بحيث يكون الجانب المغطى بالسمسم الى الأعلى.

تخبز فى فرن عالى الحرارة لمدة 15 دقيقة حتى تكتسب لون ذهبى شهى.

تترك لتبرد وتقدم.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير غريبة الفستق الحلبي

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