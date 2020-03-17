القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

4 x معلقة كبيرة ماء

2 x معلقة كبيرة جيلاتين بودر

2 x معلقة صغيرة فانيليا (سائلة)

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كوب كريمة لبّاني الطريقة: فى وعاء نضع الماء والجيلاتين ونقلب جيدا جدا حتى يذوب الجيلاتين تماما.

فى وعاء اخر على النار نضع اللبن والكريمة والسكر ونقلب جيدا.

ثم نضيف الفانيليا ونقلب.

ثم نضيف الجيلاتين المذوب ونقلب جيدا حتى يذوب ثم نرفع الخليط من على النار عندما يدفئ.

يصب خليط الباناكوتا فى قوالب الجيلى أو كاسات ثم نضعة فى الثلاجة مدة لا تقل عن أربع ساعات.

تقلب قوالب الباناكوتا وتوضع فى أطباق التقديم وتزين بالفاكهة أو أى نوع مربى,بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طبقات البسكويت بالكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باناكوتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.