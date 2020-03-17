شكرا لقرائتكم خبر عن علاج نزيف الأنف بالضغط عليها والجلوس بشكل مستقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس يزداد فرص الإصابة والتعرض لنزيف الأنف، وهذا الأمر يتسبب في فقدان كميات كبيرة من الدم في حالة عدم الالحاق وعلاج المشكلة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز علاجات نزيف الأنف، وفقا لوقع " theguardian.".

أشار التقرير، أن بعض الأشخاص يمسكون الجزء اللين من الأنف عند تعرضهم لنزيف الأنف، وهذا الأمر يزيد من فرص التعرض لتكوين جلطة ووقف النزيف ، ولكنه ليس العلاج الأمثل لمثل هذه الحالة.

وأضاف التقرير، أن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بنزيف الأنف لعددة أسباب، ومنها تمزق الأوعية الدموية في الأنف، وهذا الأمر يكون بسبب النفخ أو العطس بقوة أو عندما يتعرض الشخص لارتفاع ضغط الدم.

علاج نزيف الانف

وأكد التقرير، أنه في حالة الإصابة بنزيف الأنف عليك عدم الاستلقاء أو تميل رأسك للخلف لأن الدم سيستقر في الجزء الخلفي من الحلق ويسد مجرى الهواء، وهذا الأمر يعرض حياتك للخطر الشديد، ولكن عليك أن تجلس أو تنحني للأمام واضغط على الجزء الناعم من الأنف، وذلك لوقف النزيف، ولكن باتبع هذه النصيحة وهي اضغط عليه لمدة 10 دقائق ، ثم اتركه لمعرفة ما إذا كان قد توقف إذا لم يكن كذلك ، فاضغط مرة أخرى.

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وفي حالة أن النزيف حادًا أو استمر لأكثر من 30 دقيقة ، أو إذا كنت تتناول أقراصًا لتخفيف الدم مما قد يتسبب في فقدان المزيد من الدم ، فعليك طلب المساعدة من الطبيب.

وأوضح التقرير، أنه يمكنك استخدام كيس ثلج أو أي شيء مجمد عندك في الفريرز ووضعه علي الأنف، فأيضا هذه الحيلة تقلل من نسبة الزنيف في الأنف.

وأشار التقرير، أنه في حالة كان نزيف الأنف ناتجًا عن إصابة في الرأس ، فقد يكون الدم رقيقًا ومائيًا ، مما قد يعني تسرب السوائل من جميع أنحاء المخ، و قد يكون هذا علامة على إصابة خطيرة في الرأس ، لذلك يجب عليك بالتأكيد الذهاب إلى المستشفى.

وأكد التقرير أنه في حالة التعرض لنزيف الأنف، فعليك تجنب نفخ الأنف، أو ممارسة الرياضة وخاصة التمارين الشاقة أو الإسراف في تناول المشروبات الساخنة لمدة 24 ساعة بعد توقف نزيف الأنف، لعلاج الأوعية الدموية وتقليل فرص التعرض مرة أخري للنزيف.