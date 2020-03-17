شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء تتسبب فى تفشى فيروس كورونا بالعالم.. توقفوا عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لكل شخص القيام بدوره لمنع انتشار وتفشي الفيروس التاجي كورونا، ولكن المشكلة الرئيسية هى إذا كنت مصاب وقمت بنشر الفيروس إلى أشخاص آخرين، وخاصة الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ماذا يفعلون؟ .

قال الدكتور ستانلي ديرسنسكي، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة ستانفورد الأمريكية، أنه إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا، وتلامست مع أشخاص آخرين، فأنت تعرض هؤلاء الأشخاص للخطر.

فيما يلي خمسة أخطاء يقوم بها البعض ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم التفشي الحالي لمرض فيروس كورونا، يقدمها التقرير المنشور عبرموقع " livescience."، ومنها:

-عدم الحجر الصحي إذا كنت مريضا

إذا كنت مصاب بالفيروس التاجي كورونا أو تشتبه في الإصابة نتيجة لظهور بعض الأعراض الخفيفة، كارتفاع حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق ، فيجب أن تقوم بالحجر الذاتي، هذا ما توصي به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وأفادت أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر تطورا، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الضعف أو الخمول أو ضيق التنفس، يجب أن يطلبوا الرعاية الطبية.

وأوضح التقرير، أنه يمكن لأي شخص مريض أن ينقل المرض إلى الآخرين". "لهذا السبب يوصي مركز السيطرة على الأمراض بأن يتم عزل هؤلاء المرضى إما في المستشفى أو في المنزل حتى يصبحوا أفضل ولا يشكلون خطر الإصابة بالعدوى.

- تصديق الأكاذيب و نظريات المؤامرة

وسائل الإعلام الاجتماعية وحتى بعض المواقع الإخبارية تنشر العديد من نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة ، وذلك على الرغم من الجهود التي بذلتها بعض الشركات للتعرف علي حقيقة الفيروس ومدي انتشاره وطرق الوقاية منه، ولذا عليك الاستماع للمنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الخاصة ببلدك.

-العلاجات البديلة

العلاجات البديلة أو العلاجات الطبيعية تعد من الحيل الخاطئة التي يقوم البعض باتباعها، ويكون ذلك بدلاً من عزل أنفسهم أو البحث عن رعاية طبية مدعومة علمياً، فقد "يشكلون خطراً إضافياً علي الأخريين، لأنهم حاملين للفيروس ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي وهذا الأمر يتسبب في سهولة انتقال الفيروس الذي لا علاج له.

- عدم ممارسة النظافة الجيدة

ممارسة النظافة الجيدة يمكن أن تقلل فرص الإصابة بالفيروس التاجي، ولذا يجب القيام بالتالي:

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-تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى.

-عدم لمس عينيك وأنفك وفمك.

-البقاء في المنزل إذا كنت مريضًا.

-تغطية السعال أو العطس بمنديل ثم رمي تلك الأنسجة في سلة المهملات.

-تنظيف وتعقيم الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر باستخدام بخاخات التنظيف العادية أو المناديل.

-ارتداء قناع الوجه إذا ظهرت عليك أعراض كورونا، أو إذا كنت عاملاً في الرعاية الصحية أو مقدم رعاية لشخص مريض.

-اغسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام معقم يدين يحتوي على الكحول يحتوي على 60٪ على الأقل من الكحول.

وقد أظهرت هذه الإجراءات أنها تقلل من انتقال أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 21٪ .

-تخزين أقنعة الوجه

إن ارتداء قناع الوجه الجراحي لا يحمي من الفيروس التاجي كورونا، ولكن يمكن لجهاز التنفس N95 توفير الحماية، ولذا يقوم البعض بتخزينها ولن يتمكن المريض ومسئول الرعاية الصحية من الحصول على هذه الإمدادات إذا قام آخرون بتخزينها دون داعٍ، وهذا الأمر يتسبب في تفشي الفيروس بشكل سريع نتيجة لعدم ارتداء الأقنعة التي تقلل فرص الإصابة.