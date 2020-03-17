تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بانوفى باى

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد موز (مقطع شرائح)

2 x باكو بسكوت

1 x علبة حليب مكثف (محلى)

1 x كوب كريمة مخفوقة

¾ x كوب سكر بودرة

½ x كوب زبدة الطريقة: يفرم البسكوت جيدا جدا ويخلط معة 2معلقة زبدة ويخلط جيدا حتى يصبح مثل حبات الرمل.

يوضع البسكوت فى صينية تارت ويضغط علية باليد جيدا ونضعة بالفرن مدة 10 دقائق.حتى يتحمص لونة. ثم يترك حتى يبرد تماما.

فى وعاء على النار نضع السكر ونتركة حتى يذوب تماما ويصبح كراميل ثم نضيف الزبد ونقلب.

ثم نضيف الحليب المكثف بالتدريج ونقلب ونتركة ليغلى.

عند غليان الخليط نهدى النار تماما وتيرك مدة 5 دقائق . ثم يرفع من على النار

يصب التوفى فوق قاعدة البسكوت ويدخل الثلاجة حتى يبرد تماما.

يرص الموز فوق التوفى.

تزين بالكريمة المخفوقة وأى نوع مكسرات .تقدم باردة بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طبقات البسكويت بالكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميلك شيك بالبسكوت

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