تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى الدونتس

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة كبيرة زبدة

1 ¼ x كوب دقيق

1 x معلقة صغيرة خميرة

1 x عدد بيضة (طازجة)

1 x كيس فانيليا

1 x معلقة كبيرة سكر

1 x رشة ملح

¼ x كوب حليب كامل الدسم (دافئ) الطريقة: نخلط جميع المكونات المذكورة معا للحصول علي عجينة متماسكة.

تغطى بالنايلون وتترك فى مكان معتم دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها مدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم تفرد بالنشابة وتقطع بواسطة قطاعة الدوناتس وتترك لتتخمر مره اخري.

في مقلايه نسخن زيت غزير ونقلي الدوناتس.

الخطوة الاخيرة تزيين الدوناتس وهي اختيارية علي حسب الذوق .يمكن تزيينها بصوص الشوكولاته او الكراميل او السكر البودره وممكن تزينها بصوص ابيض(عباره عن سكر بودره يذاب في لبن للحصول علي قوام الي حد ما يشبه الصوص ويمكن تلوينه بالوان الطعام) وايضا يمكن اضافه فارماسيلى بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالليمون

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