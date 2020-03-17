تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت القطايف

القاهرة - لايف استايل المقادير 5 x عدد موز (مهروس ومصفى حتى يصبح كالكريمة)

5 x معلقة كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

1 x كيس كريم شانتى

1 x كيلو قطايف (صغيرة)

1 x كوب لبن كامل الدسم (مثلج)

½ x معلقة صغيرة فانيليا (يفضل سائلة)

¼ x كيلو كريمة خفق الطريقة: تقلى القطايف فى زيت غزير كما هى دائرية وتنشل على مناديل تمتص الزيت كى تكون مقرمشة.

تضرب كريمة الخفق جيدا .ثم نضيف الموز مع الكريم شانتى والفانيليا والسكر ويضاف اللبن بالتدريج .يجب أن يكون الخليط ثقيل كى نحشى بيها القطايف.نعرف انها ثقيلة كما نريد بأن نقلب الوعاء ولا يتحرك الخليط.

توضع الخليط السابق فى كيس حلوانى وتوضع فى .الثلاجة كى تجمد . ويرش على القطايف كراميل.

نضع القطايف ونبدأ نرص طبقات من القطايف والكريمة وقطع الموز المقطعه شرائح وتكرر العملية وتزين بالكراميل والكريز.وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك موز بالشوفان

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