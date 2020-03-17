تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت التمر بالكاراميل

القاهرة - لايف استايل المقادير 400 x جرام حليب مكثف (و محلى للحشو)

250 x جرام سكر (بني للحشو)

250 x جرام دقيق

200 x جرام تمر (مخلي من النواة للحشو)

170 x جرام زبدة

150 x جرام سكر بودرة

100 x جرام جوزهند (مبشور للحشو)

50 x جرام لوز (بودرة)

15 x جرام كاكاو

2 x عدد بيضة (مخفوقة)

1 x معلقة صغيرة فانيليا (للحشو)

½ x معلقة صغيرة ملح (للحشو)

½ x كوب زبدة (للحشو) الطريقة: هنخلط الدقيق والزبدة فى الخلاط أو نضربهم بمضرب بيض لحد ما نوصل لقوام رملى.

هنضيف اللوز والسكر البودرة وبودرة الكاكاو ونستمر فى الخفق.

هنضيف البيض ونستمر فى الخفق لحد ما العجينة تلم معانا.

هنشكل العجينة على شكل كره كبيرة ونغطيها وتدخل الثلاجة حوالى 30 دقيقة.

هنفرد العجينة ونحطها فى قوالب التارت و تدخل الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية حتى ينضج العجين وتترك جانبا لتبرد.

لعمل الحشو :على نار هادية هندوب الزبدة وبعدين نضيف السكر ونقلب من حين لآخر لحد ما السكر يذوب.

هنضيف الحليب المكثف وهنستمر فى التسوية لحد ما نحصل على قوام صلب.

هنضيف التمر والجوز للبن المكثف ونخلطهم كويس جدا لحد ما يتجانسوا.

هنصب الخليط فوق العجين فى قوالب التارت ونسيبه يبرد ويقدم بارد.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الكاكاو

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