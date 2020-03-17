تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قوالب تارت الشيكولاتة بدون خبز

القاهرة - لايف استايل المقادير 200 x جرام كريمة لبّاني

200 x جرام بسكوت (دايجيستيف مفتت)

120 x جرام شيكولاتة (غامقة مبشورة)

100 x جرام زبدة (غير مملحة)

100 x جرام شيكولاتة (بالحليب مبشورة)

2 x معلقة كبيرة سكر بودرة (منخول)

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x معلقة كبيرة جولدن سيرب الطريقة: نضع الجولدن سيرب والزبدة على نار خفيفة حتى تذوب الزبدة ثم نضيف المزيج إلى البسكويت ثم نصب المزيج في قوالب تارت صغيرة.

نذوب الشيكولاتة الغامقة والشيكولاتة بالحليب على حمام مائي على النار وعندما تذوب تماما نرفعها من على النار ونتركها خمس دقائق ثم نقلب الفانيلا والسكر في مزيج الشيكولاتة.

تخفق الكريمة ثم نضيفها الى مزيج الشيكولاتة ونقلب من أسفل لأعلى ببطء.

نملأ قوالب التارت بمزيج الشيكولاتة ونضعها في الثلاجة حوالي 3 ساعات على الأقل.

يزين الوجه بالشيكولاتة المبشورة أو حبات الفراولة او بأي فواكة متاحة في المنزل. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميلك شيك بالبسكوت تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية الشيكولاتة بالبرتقال

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