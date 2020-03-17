تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوي بسكويت خفيف و بدون تكاليف

المقادير 120 x جرام زبدة

5 x علبة زبادي (طبيعي)

2 x كوب لبن بودرة

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x علبة بسكوت (مطحون)

¾ x كوب سكر الطريقة: نجمع البيسكوي مع الزبدة يصبح خليط مرمل يوضع فالقالب و يسوى السطح بالملعقة و ندخله التلاجة

الطبقة التانية نخلط المكونات بالخلاط جيدا تم توضع على الطبقة 1 و ندخلها الفرن حتى تتماسك فقط يبقى لونها ابيض 10د و نخرجه

نزينه بالصوص كراميل او الشوكولا يبقى التزيين حسب الرغبة Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الزبادي بجوز الهند

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