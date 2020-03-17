تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة داود باشا بدبس الرمان

المقادير

2 x معلقة كبيرة دبس الرمان

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x عدد رغيف عيش فينو (منقوع فى ربع كوب لبن)

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x رشة بابريكا

1 x معلقة كبيرة خل

1 x رشة بصل (بودرة)

1 x رشة جنزبيل

1 x رشة بودرة ثوم

1 x رشة بهارات لحمة

1 x رشة جوزة الطيب

1 x كوب عصير طماطم

½ x كيلو لحمة مفرومة

½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

¼ x كوب دقيق

الطريقة:

هنتبل اللحمه بالبصل والتوابل نضيف الفينو المنقوع بس اهم حاجه نصفيه كويس جدا من اللبن.

هندخل اللحمه على الاقل ساعه فى التلاجه حتى تمسك نفسها شويه ومتفكش وبعد كده نضيف دبس الرمان و نسيبها 10 دقايق.

ثم تشكل اللحم على هيئة كرات متوسطة الحجم ثم ينثر عليها القليل من الدقيق.

ثم فى طاسة على النار نضع معلقة من الزبد ومعلقة من الزيت ونضيف كرات الكفتة ونقلب كى تتحمر.

ثم نحضر الصوص فى وعاء نحمر الثوم مع معلقة من الزبد حتى يصبح لونة ذهبى اللون ثم نضيف معلقة من الخل.

ثم نضيف عصير الطماطم والتوابل والصلصة ونتركها على النار حتى يسمك قوامها ثم نضيف الكفتة ونتركها خمس دقائق ثم ترفع من على النار تقدم مع أرز أبيض وسلطة بالهنا والشفا.

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