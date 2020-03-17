تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة اللحم بالشوفان

القاهرة - لايف استايل المقادير 1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة جوزة الطيب

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة بصل (بودرة)

1 x رشة قرفة

1 x كوب شوفان (ناعم)

½ x كيلو لحمة مفرومة (قليل الدسم)

½ x معلقة صغيرة بودرة ثوم

½ x معلقة صغيرة بابريكا

½ x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

½ x كوب بقدونس طازج (مفروم)

½ x معلقة صغيرة بهارات لحمة

½ x كوب فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة) الطريقة: فى وعاء نخلط اللحم مع جميع التوابل والبصل والبقدونس والشوفان جيدا جدا.

تغطى ونتركها فى الثلاجة نصف ساعة على الأقل.

ثم تشكل على هيئة أصابع وتشوى على الشواية او توضع فى صينية مدهونة بالزيت وندخلها فرن حامى حتى النضج. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن مكرونة باللحمة المفرومة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالبابريكا

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