تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية كفتة بالبطاطس

القاهرة - لايف استايل
المقادير
4 x عدد بطاطس (مقطعة حلقات)
2 x عدد طماطم (شرائح)
1 x عدد فلفل أخضر حلو (شرائح)
1 x عدد بصلة مفرومة
1 x عدد فلفل أصفر حلو
1 x كوب عصير طماطم
1 x عدد بصلة (شرائح)
1 x حزمة بقدونس طازج (مفروم)
1 x رشة بهارات
½ x كيلو لحمة مفرومة
½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
الطريقة:
نتبل الكفتة بالبصل المفروم والملح والفلفل والبهارات و نخلط البقدونس مع اللحم.
ندهن صينية بطبقة خفيفة من السمن و نوزع الكفتة في الصينية ونساويها باليد.
نتبل شرائح الخضار بالملح والفلفل و نرصها فوق الكفتة ونصب عصير الطماطم.
تدخل فرن ساخن حتي تمام النضج و تقدم مع ارز و سلطة خضراء و بالهنا والشفا.
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