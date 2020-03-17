تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية كفتة بالبطاطس

المقادير

4 x عدد بطاطس (مقطعة حلقات)

2 x عدد طماطم (شرائح)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (شرائح)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد فلفل أصفر حلو

1 x كوب عصير طماطم

1 x عدد بصلة (شرائح)

1 x حزمة بقدونس طازج (مفروم)

1 x رشة بهارات

½ x كيلو لحمة مفرومة

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

نتبل الكفتة بالبصل المفروم والملح والفلفل والبهارات و نخلط البقدونس مع اللحم.

ندهن صينية بطبقة خفيفة من السمن و نوزع الكفتة في الصينية ونساويها باليد.

نتبل شرائح الخضار بالملح والفلفل و نرصها فوق الكفتة ونصب عصير الطماطم.

تدخل فرن ساخن حتي تمام النضج و تقدم مع ارز و سلطة خضراء و بالهنا والشفا.

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