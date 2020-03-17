تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بنادق اللحم

المقادير

5 x عدد فص ثوم مهروس

1 x رشة زعفران

1 x معلقة كبيرة هريسة تونسى

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة كبيرة نعناع مجفف

½ x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة (التابل)

½ x كيلو لحمة مفرومة

½ x معلقة صغيرة بذور شمر

½ x كوب زيت زيتون

½ x معلقة صغيرة قرفة

الطريقة:

فى وعاء عميق نضع اللحم وجميع المكونات عدا زيت الزيتون والثوم والزعفران ونقلب جيدا تصير عجين متماسكة.

ثم تشكل على هيئة كرات متوسطة الحجم.

ثم فى إناء على النار نضع كوب من الماء وزيت الزيتون والثوم والزعفران ورشة نعناع جاف ويتبل بالملح والفلفل ويترك حتى يغلى.

ثم نضيف كرات اللحم ونتركها على نار هادئة مدة نصف ساعة أو لحين أن تنضج.

تقدم مغطاة بمرق الطهو وتقدم مع سلطة خضراء أو أرز أبيض بالهنا والشفا.

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