تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيفادو

القاهرة - لايف استايل المقادير 6 x عدد فص ثوم

4 x معلقة كبيرة خل

4 x معلقة كبيرة زبدة

2 x عدد ورق لورا

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x كوب ماء مغلي

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة روزمارى

1 x رشة قرفة

1 x كيلو لحم كندوز (مقطع مكعبات)

1 x كيلو بصل (صغير)

1 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x رشة بابريكا

1 x رشة جوزة الطيب

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x كيلو طماطم (مقشرة ومفرومة) الطريقة: ترفع من على النار وننشل ورق اللورا وفصوص الثوم ثم نغرف اللحم والبصل فى طبق التقديم يقدم مع أرز أبيض بالهنا والشفا.

فى وعاء على النار يترك حتى يسخن ثم نضع الزيت و الزبد وقطع اللحم ونقلب حتى تشوح من جميع الجهات.

ثم نضيف فصوص الثوم وورق اللورا والخل ويترك حتى يغلى.

ثم نضيف الروز مارى وتتبل بالملح والفلفل والبهارات ونضيف الطماطم وكوبين من الماء المغلى وتترك حتى تغلى ثم نهدى النار تماما وتغطى وتترك لمدة ساعة.

ثم بعد ساعة نضيف وحدات البصل الصغيرة ونقلب ثم نغطى ونتركها لمدة ساعة اخرى على نار هادئة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قالب اللحم بالخضار تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالبابريكا

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