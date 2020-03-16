القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع تصاعد حدة انتشار فيروس كورونا في العالم، تكثر الشائعات والأقاويل حول الوقاية من الفيروس، ولكن ما هو الصحيح؟ تجنبا لكورونا.. 4 نصائح لتقوية الجهاز المناعي

وقاية من "كورونا".. 5 نصائح لغسل الملابس في هذا الفيديو يتحدث إلينا الدكتور عبدالله النعيمي استشاري أمراض القلب والشرايين، ليطلعنا على نصائح صحية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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