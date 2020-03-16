كيف يكون الحجر الصحيّ المنزلي ممتعا ومفيدا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا بوصفه وباءً عالميا "جائحة"، وذلك لسرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها.

ويعد الحجر الصحي في المنزل وتجنب الاتصال بالآخرين أبرز وسائل إبطاء انتشار العدوى بين السكان، إلى أن تنتهي فترة العدوى بالمرض، لذلك حثت عليه الحكومات في العالم لضمان سلامة وصحة الأشخاص.

ويعتبر الحجر الصحي المنزلي مملا للعديد من الأشخاص خاصة أولئك الذين تعودوا على الخروج يوميا والعمل وممارسة الأنشطة الرياضية الجماعية وغيرها..

أفكار بسيطة من شأنها أن تضفي على الحجر الصحي المنزلي بعضا من المتعة والإفادة، من بينها تعلم وصفات جديدة خاصة بالنسبة لمن لا يجيد الطبخ ومشاهدة الأفلام الوثائقية والمشاركة في الدورات التدريبية على شبكة الإنترنت