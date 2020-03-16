لمواجهة "كورونا".. 7 خطوات ضرورية للعمل عن بُعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذت دول العالم العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي العمل عن بُعد خيار آمن للحفاظ على سلامة الأفراد.
ولضمان العمل من المنزل بطريقة فعالة يمكنك اتباع بعض الخطوات التي تشمل شحن الهاتف والكمبيوتر المحمول، حتى لا يتأثر عملك بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وإعداد مساحة خاصة بك للعمل وتهيئة مكان مناسب للقيام بمهام عملك، والبقاء اتصال بفريقك لمتابعة سير العمل وإنجازه.
وكذلك تنظيم الاجتماعات عبر الإنترنت عند الحاجة لذلك، ومشاركة أهدافك وتقارير العمل الخاصة بك مع المديرين باستمرار خلال فترة العمل، وبعض الخطوات الأخرى التي نستعرضها في التقرير التالي وفقاً لموقع "بولد سكاي" الهندي.
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