تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بصوص الثوم و البقدونس

القاهرة - لايف استايل المقادير 10 x عدد فص ثوم (شرائح)

5 x معلقة كبيرة زيت زيتون

3 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x معلقة صغيرة ملح

2 x عدد طماطم (مقطعة شرائح)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x كيلو مكرونة سباجتى (مسلوقة)

1 x كوب بقدونس طازج (مفروم)

1 x كوب ماء

1 x معلقة كبيرة زبدة مقادير طريقة تسوية المكرونة 200 x جرام مكرونة (او نصف كيس)

2 x لتر ماء

2 x معلقة صغيرة ملح الطريقة: Advertisements هنسلق المكرونة

نغلي الماء في حلة كبيرة

نضيف الملح

نضيف المكرونة و نقلبها باستمرار علشان متعجنش

نسيبها من 8 لـ 12 دقيقة تغلي مع الماء و بعد ما تستوي صفيها من الماء

فى حلة على النار هنضيف الزيت و معلقة كبيرة زبدة وهنقلب فيهم شرائح الثوم لحد ما تتحول للون الذهبى.

هنضيف الملح والفلفل الأسود والقليل من الماء والبقدونس المفروم ونقلب كويس.

هنضيف المكرونة المسلوقة ونقلب كويس جدا لمدة 3 دقائق وبعدين هنرفعها من على النار ونضيفها لطبق التقديم.

هنزين الطبق بالبقدونس المفروم وشرائح الطماطم.. بالهنا والشفا قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بصلصة الجبن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم

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