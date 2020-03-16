تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز بالثوم

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كوب زيت زيتون

1 x كوب جبنة موزريلا (اختيارى)

1 x معلقة صغيرة بقدونس مجفف (اختيارى)

1 x معلقة صغيرة زعتر مجفف

1 x عدد خبز (باجيت فرنساوى)

1 x معلقة صغيرة ريحان (مجفف) الطريقة: يقطع الخبز شرائح ويرص فى الصينيه.

فى طبق غويط نخلط الزيت والثوم والاعشاب المجففه والملح جيدا.

بالفرشاه يتم دهن شرايح الخبز جيدا حتى يشكل طبقه فى الاعلى.

يرش بالجبن الموتزاريلا ويدخل الفرن تحت الشوايه الى ان تذوب الجبنه وتاخذ لون ذهبى خفيف ويقدم ساخن.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير بطاطس محمرة بجبن الموزريلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الخبز العربي

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