تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميت لو

القاهرة - لايف استايل
المقادير
10 x عدد زيتون أخضر (مقطع صغير)
4 x معلقة كبيرة صوص الباربكيو
1 x رشة بهارات لحمة
1 x عدد بصلة مفرومة
1 x عدد بيضة
1 x رشة بودرة ثوم
1 x كوب بقسماط مطحون
1 x رشة بصل (بودة)
1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع صغير)
½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
½ x كوب بسلة (مسلوقة)
½ x كوب جزر (مقطع ومسلوق)
½ x كيلو لحمة مفرومة
الطريقة:
نخلط اللحم مع البيضه والتوابل ونضيف البقسماط حتي تتكون عجينه متماسكه.
نضع نصف كميه اللحم في قالب الانجلش كيك ثم نضع البسله والجزر والزيتون والفلفل ثم باقي كميه اللحم ونضغط عليها.
ندخلها الفرن علي 200°.
كل حوالي ربع ساعه نخرج القالب ندهن وجهه بالباربكيو صوص وندخله مره ثانيه حتي تمام النضج بيستغرق حوالي ساعه الا ربع.
بعد خروج القالب يقلب ثم يقدم بالهنا والشفا.
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