القاهرة - لايف استايل
المقادير
2 x عدد حباية جزر (مقطعة مكعبات)
2 x معلقة كبيرة سمن (أو زيت)
1 x عدد بصلة مفرومة
1 x عدد بيضة (طازجة)
1 x كوب بسلة
1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
½ x كيلو لحمة مفرومة
½ x معلقة صغيرة بهارات لحمة
الطريقة:
نتبل اللحم بالملح والفلفل و البصل و نخلطهم جيدا ثم نضيف البيضة وتعجن مثل الكفتة.
يجهز الخضار المشكل اللي نحبه و نسلقه نصف سواء.
في قالب كيك مستطيل يدهن بالسمن و نوزع طبقة من اللحم تغطي قاع القالب و نوزع فوقها طبقة من الخضار و بعدين طبقة من اللحم وهكذا و تكون اخر طبقة هي اللحم.
نغطي القالب بورق فويل و تدخل فرن ساخن حتي تمام النضج نخرج القالب من الفرن و نتركه يبرد و نقلبه ثم يقطع قطع متساوية.
يرص في طبق التقديم مع تزيينه بباقي الخضار و شرائح طماطم و بالهنا والشفا.
قد يهمك أيضا:
سلطة البطاطس بالبسلة والجزر
طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قالب اللحم بالخضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.