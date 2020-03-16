تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قالب اللحم بالخضار

المقادير

2 x عدد حباية جزر (مقطعة مكعبات)

2 x معلقة كبيرة سمن (أو زيت)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد بيضة (طازجة)

1 x كوب بسلة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

½ x كيلو لحمة مفرومة

½ x معلقة صغيرة بهارات لحمة

الطريقة:

نتبل اللحم بالملح والفلفل و البصل و نخلطهم جيدا ثم نضيف البيضة وتعجن مثل الكفتة.

يجهز الخضار المشكل اللي نحبه و نسلقه نصف سواء.

في قالب كيك مستطيل يدهن بالسمن و نوزع طبقة من اللحم تغطي قاع القالب و نوزع فوقها طبقة من الخضار و بعدين طبقة من اللحم وهكذا و تكون اخر طبقة هي اللحم.

نغطي القالب بورق فويل و تدخل فرن ساخن حتي تمام النضج نخرج القالب من الفرن و نتركه يبرد و نقلبه ثم يقطع قطع متساوية.

يرص في طبق التقديم مع تزيينه بباقي الخضار و شرائح طماطم و بالهنا والشفا.

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