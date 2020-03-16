تعرفي على طريقة إعداد وتحضير استيك اللحم بصلصة الخل والثوم

القاهرة - لايف استايل
المقادير
60 x جرام زبدة
2 x عدد فص ثوم مهروس
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبة)
1 x كوب ماء
1 x رشة قرفة
1 x كيلو لحمة
1 x معلقة صغيرة ملح
½ x كوب خل
الطريقة:
اول حاجة هنسخن نصف كمية الزبدة في طاسة على النار.
بعد كده هنقلي شرائح اللحم حتى تنضج جيداً، ثم ترفع من على النار وتوضع جانباً.
و نسخن الزبدة المتبقية في قدر و بعدين نضيف إليها الثوم المهروس و نقلب كويس، ثم يوضع اللحم المقلي فوق الثوم ويسكب الخل.
هنتبل اللحمة بعد كده بالملح، و الفلفل والقرفة، وتغمر المكونات بالماء.
و نطهي اللحم على نار خفيفة لربع ساعة حتى يصبح اللحم طرياً ثم يقدم بألف هنا و شفا.
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