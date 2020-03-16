تعرفي على طريقة إعداد وتحضير استيك اللحم بصلصة الخل والثوم

المقادير

60 x جرام زبدة

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبة)

1 x كوب ماء

1 x رشة قرفة

1 x كيلو لحمة

1 x معلقة صغيرة ملح

½ x كوب خل

الطريقة:

اول حاجة هنسخن نصف كمية الزبدة في طاسة على النار.

بعد كده هنقلي شرائح اللحم حتى تنضج جيداً، ثم ترفع من على النار وتوضع جانباً.

و نسخن الزبدة المتبقية في قدر و بعدين نضيف إليها الثوم المهروس و نقلب كويس، ثم يوضع اللحم المقلي فوق الثوم ويسكب الخل.

هنتبل اللحمة بعد كده بالملح، و الفلفل والقرفة، وتغمر المكونات بالماء.

و نطهي اللحم على نار خفيفة لربع ساعة حتى يصبح اللحم طرياً ثم يقدم بألف هنا و شفا.

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