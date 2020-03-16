تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صلصة الدقوس

المقادير 3 x عدد طماطم

2 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (أو كزبرة)

1 x عدد فص ثوم

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x عدد قرن فلفل حامى

1 x عدد ليمونة الطريقة: نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.

نخلط المكونات جيدا حتى تصبح صلصة متجانسة ثم يقدم في صحن بجانب الكبسة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الطماطم الكرزية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز الأبيض المفلفل

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