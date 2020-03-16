تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك مع صلصة الفطر والأعشاب

القاهرة - لايف استايل المقادير 700 x جرام لحمة (فيليه ستيك)

50 x جرام بصل (مفروم فرما ناعما)

2 ½ x معلقة كبيرة دقيق (سادة)

2 ¼ x كوب ماء

2 x عدد مكعب ماجي (مرق لحم ملح خفيف)

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x كوب مشروم (شرائح)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة سكر

½ x معلقة صغيرة معجون طماطم

¼ x معلقة صغيرة ريحان (مجفف)

¼ x معلقة صغيرة أوريجانو (مجفف) الطريقة: يُحمّى الزيت في مقلاة كبيرة الحجم غير لاصقة، وتُضاف شرائح اللحم وتُقلّى على نار متوسطة الحرارة من الجهتَين حتى تكتسب اللون البنّي. تُرفَع الشرائح عن النار وتُوضَع جانباً.

يُضاف البصل المفروم والسكر إلى المقلاة نفسها ويُقلّوا على نار خفيفة لمدة 3 دقائق أو حتى يكتسب البصل والسكر اللون البني. ثم يُضاف الفطر والدقيق ويُحرَّك المزيج حتى يتغيّر لون الدقيق فيصبح ذهبياً

يُضاف الماء والفلفل الأسود ومعجون الطماطم والأوريجانو والحَبق ومكعّبا مرقة لحم البقر ماجي ملح أقل. يُوضَع المزيج على النار حتى يغلي ويُحرَّك باستمرار ثم يُطهى على نار خفيفة لمدة 5 دقائق

تُعاد شرائح اللحم إلى الصلصة وتُوضَع على نار خفيفة لمدة 3 دقائق ثم يُقدَّم الطبق Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن مكرونة باللحمة المفرومة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا التوست بالدجاج والمشروم

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