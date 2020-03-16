تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيف ستير فراى

المقادير

5 x معلقة كبيرة صويا صوص

3 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

3 x معلقة صغيرة نشا (مذوب فى نص كوب ماء)

2 x معلقة كبيرة أويستر صوص

2 x معلقة كبيرة فص ثوم مهروس

2 x عود بصل أخضر (مقطع شرائح)

1 x عدد جزر (مقطع شرائح رفيعة)

1 x عدد بصلة (شرائح)

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 x معلقة صغيرة سمسم

1 x عدد فلفل أخضر حلو (شرائح)

1 x عدد فلفل أصفر حلو (شرائح)

½ x معلقة صغيرة ملح

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

½ x كيلو لحمة بتلو (فيلية)

½ x كيلو بروكلى (مقطع زهرات صغيرة ومسلوق)

¼ x كيلو مشروم (شرائح)

الطريقة:

تقطع اللحم لشرائح وتتبل بالثوم والملح والفلفل والجنزبيل والصويا صوص والاوبستر صوص وتخلط جيدا وتغطى وتوضع فى الثلاجة.

فى وعاء على النار نضع الزيت ونضيف اللحم ويقلب جيدا وتترك على نار هادئة حتى ينضج.

فى وعاء اخر نضع معلقتين زيت ونشوح الثوم والبصل والبصل الأخضر والجنزبيل ونقلب حتى ياخذ لون ذهبى ثم نضيف الفلفل الألوان والمشروم والبروكلى ونقلب جيدا.

نضيف لحم الفيلية ونقلب جيدا ثم نضيف النشا المذوب ونقلب ثم نضيف معلقة من الصويا صوص والاوبستر صوص ويترك دقيقتين حتى يسمك قوام الصوص ونقلب جيدا.

يغرف فى طبق التقديم وينثر علية السمسم.. يقدم ساخنا بالهنا والشفا.

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