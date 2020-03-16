القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة كبيرة خل (للحم)

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x معلقة كبيرة سكر بنى (للصوص)

1 x معلقة كبيرة سمسم

1 x معلقة صغيرة نشا (مذوبة فى معلقتين من الماء البارد)

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

½ x كوب صويا صوص (للصوص)

¼ x كيلو لحمة (ستيك بقرى مقطعة شرائح)

¼ x كوب صويا صوص (للحم) الطريقة: نقطع اللحم لشرائح.

ثم نضعها فى وعاء عميق مع ربع كوب من الصويا صوص والخل ونقلب ثم تغطى وتترك لمدة نصف ساعة فى الثلاجة.

ثم فى طاسة غير قابلة للإلتصاق نضع الزيت ويترك حتى يسخن ثم نضيف اللحم ونقلب لمدة 5 دقائق ثم ترفع من على النار وتوضع فى طبق التقديم.

فى إناء على النار نضع الصويا صوص والسكر البنى والجنزبيل ونقلب جيدا حتى الغليان.

ثم نضيف النشا المذوبة فى الماء مع التقليب المستمر حتى يسمك الصوص.

نضيف الصوص فوق اللحم ويرش فوقها السمسم المحمص تقدم مع خضار سوتية تقدم ساخنة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع الدجاج بالسمسم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن مكرونة باللحمة المفرومة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيف ترياكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.