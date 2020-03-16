شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من كورونا.. بريطانيا تطلب عزل الأطفال الذين يعانون من الكحة بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة" The Sun"البريطانية، توفي بالفعل 36 شخصًا في المملكة المتحدة، وتم الإبلاغ عن أكثر من 1500 حالة حتى الآن، حيث تطلب المدارس إرسال أي طفل إلى المنزل مريضًا بالسعال مع "استمرار ارتفاع في درجة الحرارة، إذا لم يكن من الممكن جمع الأطفال على الفور، يتم حث المعلمين على إدخالهم إلى غرفة خاصة بهم حيث يمكن عزلهم "خلف باب مغلق".



عدم اغلاق المدارس فى بريطانيا

تنصح الحكومة البريطانية: "من الناحية المثالية"، يجب أن تكون هناك نافذة مفتوحة، وأن عليهم محاولة استخدام مرحاض منفصل، يجب بعد ذلك تنظيفه وتطهيره قبل أن يتمكن أي شخص آخر من استخدامه.

ويطلب من المعلمين الذين يساعدونهم أن يستمروا كالمعتاد، إلا إذا مرضوا، على الرغم من ارتفاع عدد المصابين، تقول الحكومة أن المدارس "في معظم الحالات لا تحتاج إلى إغلاق".

وقالت الصحيفة، لقد ارتفع عدد القتلى في بريطانيا بسبب كورونا من 21 إلى 36 اليوم، وشمل نيك ماثيوز، 59 عامًا، والذى يعتبر أصغر ضحية في المملكة المتحدة، يبقى ملايين العمال في منازلهم اليوم في مدينة الأشباح بريطانيا.

قد يواجه البريطانيون غرامات أو حتى السجن إذا تجاهلوا قواعد الحجر الصحي بموجب قوانين الطوارئ الجديدة القادمة إلى البرلمان هذا الأسبوع،

ويحذر الوزراء من أنهم قد يضطرون إلى تقنين منتجات السوبر ماركت، إذا استمر الشراء نتيجة الخوف من كورونا بشكل متزايد.

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يواصل المتسوقون مداهمة متاجر المواد الغذائية والإمدادات، حتى عندما توسل المسؤولون إليهم بعدم القيام بذلك، سيترأس بوريس جونسون مجتمع للطوارئ أخرى اليوم.

ومن المتوقع الكشف عن المزيد من الإجراءات بما في ذلك حظر التجمعات الجماهيرية، تم الكشف عن أصغر مريض بريطاني توفي بسبب فيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 59 عامًا أمس، وتقول الوثائق المسربة إن ما يصل إلى 8 ملايين شخص يمكن إدخالهم المستشفى، وقد يستمر تفشي المرض لمدة عام.

وشهدت الأزمة تعهّد الآلاف من تلاميذ المدارس بعدم الحضور إلى المدرسة احتجاجا على رفض الحكومة إغلاق المدارس مع تزايد المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا التاجي.

أثار هاشتاج على تويتر حركة انسحاب بين الشباب البريطانيين الذين يخشون الذهاب الى المدارس خوفا من الإصابة بفيروس كورونا القاتل، موضحا أن الهاشتاج" Covid19walkout "، ألهم الآلاف بالبقاء في منازلهم يوم الجمعة، بينما تصر الحكومة على أن إغلاق أبواب المدارس سيكون الخيار الأخير.

يعقد رؤساء المدارس ونقابات التدريس محادثات مع وزير التعليم جافين ويليامسون اليوم، مع تزايد الضغط لإغلاق الفصول الدراسية لمدة شهر على الأقل، على الرغم من المخاوف بشأن ما قد يعنيه ذلك للآباء الذين يعملون فى هيئة الصحة العامة البريطانية، أو أدوار رئيسية أخرى، حيث تم توقيع عريضة على الإنترنت تطالب بإغلاق المدارس عليها ما يقرب من 600 ألف توقيع.

وفي الوقت نفسه، اصبح من الواضح اليوم أنه يمكن وضع أكثر من 10 الاف من أفراد القوات المسلحة على أهبة الاستعداد بسبب انتشار الفيروس التاجي.