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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في رواندا لـ5 والان مع التفاصيل
الإثنين 16 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة في رواندا أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد ارتفع إلى 5 وشمل مواطناً لم يسافر في الآونة الأخيرة.
وأكد البلد الواقع في شرق أفريقيا أول حالة إصابة بالفيروس، السبت، ليصبح واحداً من بين 26 بلداً في أفريقيا ظهر فيها المرض.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن 4 حالات إضافية شملت رجلاً يبلغ من العمر 34 عاماً وصل من جنوب السودان يوم 6 مارس/آذار وشقيقه الذي سافر أيضاً في الآونة الأخيرة.
وكانت الحالة الرابعة لشاب أوغندي يبلغ من العمر 22 عاماً وصل إلى رواندا من العاصمة البريطانية لندن، الأحد.
وتشير حالة الرجل الذي لم يسافر في الآونة الأخيرة إلى انتقال المرض محلياً.
وأغلقت دول أفريقية عدة حدودها وألغت الرحلات الجوية وفرضت قيوداً مشددة تتعلق بالدخول والحجر الصحي في مسعى لاحتواء التفشي.
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