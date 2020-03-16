شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأعراض المبكرة لهشاشة العظام وكيفية تجنبها؟ والان مع التفاصيل

الإثنين 16 مارس 2020

هشاشة العظام من الأمراض التي تتسبب في ضعف العظام وتعرضها للكسر، وعادة ترتبط هشاشة العظام بنقص بعض المعادن الأساسية بالجسم مثل الكالسيوم والماغنسيوم، بالإضافة إلى الأسباب الأخري المختلفة وتظهر بعض الأعراض المبكرة لهشاشة العظام وكيفية تجنبها.



أسباب هشاشة العظام:

يعتبر سوء التغذية من أكثر مسببات هشاشة العظام وعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على المعادن الأساسية التي بدورها تقوي العظام.

الإصابة بالإلتهاب في المفاصل، ومنها إلتهاب الروماتويد الذي يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام.

قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة يتسبب في التعرض إلى هشاشة العظام المبكرة.

نقص فيتامين د يؤدي إلى عدم إمتصاص الكالسيوم بشكل جيد داخل الجسم، مما يؤثر على العظام وتعرضها إلى هشاشة العظام.

التدخين بشكل مفرط يعرض الإنسان إلى الكثير من المشكلات الصحية، ومن ضمنها هشاشة العظام.

سن اليأس عن المرأة يعرضها إلى هشاشة العظام، وهذا يكون ناتج عن إنخفاض هرمون الإستروجين.

تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والمشروبات الغازية تساعد على منع امتصاص الكالسيوم بالجسم، والتأثير على معادن الجسم بشكل سلبي مما يعرض الجسم إلى هشاشة العظام.

الإصابة بالإكتئاب يؤثر على الكتلة العضلية بالجسم، مما يتسبب في حدوث هشاشة العظام.

أعراض هشاشة العظام:

وجود ألم شديد بالرقبة والظهر والعمود الفقري بشكل مستمر.

ظهور تقوس بالظهر وخاصة في الجزء العلوي منه مصاحبا بالضيق في التنفس، والذي يكون ناتج على الضغط على مجرى الهواء.

ضعف قوة قبضة اليد يعتبر من أعراض الإصابة بهشاشة العظام.

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ضعف الأظافر وهشاشتها يشير إلى وجود مشكلة في صحة العظام ومنها الإصابة بهشاشة العظام.

كيفية تجنب هشاشة العظام:

ممارسة الرياضة:

يجب الحرص على ممارسة الرياضة بشكل مستمر وهذا لأنها تساعد على الوقاية من التعرض إلى الإصابة بمرض هشاشة العظام فضلا على أنها تحمي العظام من التعرض إلى المشكلات الأخرى، ومن أنواع الرياضة التي تحمي من التعرض إلى هشاشة العظام الركض والمشي.

الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم:

تعتبر الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم من الأطعمة الهامة التي تساعد على بناء العظام والوقاية من الإصابة بهشاشة العظام، ولذا يجب تناول الحليب بجميع مشتقاته والخضروات الورقية ومنها القرنبيط والملفوف واللفت، وأيضا المكسرات ومنها الجوز والبندق وأنواع من البقوليات ومنها البازلاء والبامية والعدس.

الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم:

يساعد عنصر البوتاسيوم على بناء العضلات والأعصاب، ويساعد على إمتصاص الكالسيوم بالجسم، ومن أنواع الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم البطاطا الحلوة والحليب.

كيفية تجنب هشاشة العظام

الإقلال من الكافيين:

من الهام التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وهذا لأن الكافيين يؤثر على إمتصاص الكالسيوم بالجسم مما يعرض العظام إلى الإصابة بالهشاشة.

فيتامين د للوقاية من هشاشة العظام:

يجب الحرص على تناول فيتامين د والذي يساعد على إمتصاص الكالسيوم بالجسم، ومن الممكن الحصول على فيتامين د من خلال التعرض إلى أشعة الشمس أو تناول زيت السمك وتناول البروتين.