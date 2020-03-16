شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الأرق وأعراضه وطرق علاجه والان مع التفاصيل

الإثنين 16 مارس 2020

الأرق من الإضطرابات الشائعة التي تصيب الإنسان أثناء النوم، والتي تؤدي إلى الصعوبة في النوم بشكل كبير خلال فترة الليل، و قد ينتج عنه الاستيقاظ أثناء فترة النوم وعدم القدرة على النوم مرة أخرى، والأرق يتسبب في إنخفاض مستوى الطاقة وعدم القدرة على الأداء اليومي وقلة المزاج واضطرابه، وليس هذا فحسب بل أنه يؤثر على الصحة بشكل عام مما يتسبب في حدوث الأمراض، ويتراوح الأرق ما بين أرق حاد يستمر لعدة أيام أو أسابيع أو أرق مزمن يستمر لمدة شهر أو أكثر مما يتطلب الذهاب إلى الطبيب، ومن خلال ما يلي نتعرف على أعراض الأرق وأسبابه وعلاجه.



أعراض الأرق:

الصعوبة في النوم خلال فترة الليل.

تكرار الاستيقاظ أثناء النوم.

الإستيقاظ مبكر جدا وعدم القدرة على النوم مرة أخرى.

الشعور بالتعب أثناء فترة النهار.

الشعور بالنعاس نهارا.

عدم الشعور بالراحة أثناء النوم.

التعرض إلى القلق المستمر وأعراض اكتئاب.

عدم القدرة على التركيز.

ضعف التذكر.

عدم القدرة على أداء الأعمال اليومية.

أسباب الأرق

أسباب الأرق:

التعرض إلى الضغط العصبي سواء في العمل أو المنزل أو خلال الحياة اليومية.

عدم الإنتظام في النوم نتيجة العادات السيئة مثل السهر والجلوس أمام التلفاز والحاسوب والهواتف لفترة طويلة قبل اللجوء إلى النوم مباشرة.

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يعد تناول الطعام في وقت متأخر أثناء الليل وخاصة إن كانت وجبة العشاء تحتوي على أطعمة دسمة من أسباب الإصابة بالأرق وعدم القدرة على النوم.

قد يرتبط الأرق بتناول بعض الأدوية مثل مضادات الإكتئاب والأدوية التي تعالج الربو وضغط الدم.

تناول المشروبات المنبهة التي تحتوي على مادة الكافيين، والتي تؤثر على النوم بشكل كبير.

يوجد بعض الحالات الصحية المرضية من الممكن أن تؤثر على النوم وتصيب الإنسان بالأرق مثل الإصابة بمرض السرطان ومرض السكري، وفرط نشاط الغدة الدرقية.

آلام العظام والتهابات المفاصل وألام الظهر تتسبب في الإصابة بالأرق وخاصة لكبار السن مع التقدم في العمر.

توقف التنفس أثناء النوم طوال الليل يتسبب في الأرق.

التدخين من مسببات الأرق أثناء النوم وهذا لأن السجائر تحتوي على مادة النيكوتين، والتي تؤثر على النوم.

من أسباب القلق عند النساء التعرض إلى فترة الطمث خلال كل شهر والتي تتسبب في الأرق خلال هذه الفترة، كما تعاني المرأة من الأرق خلال فترة الحمل والولادة.

سن اليأس لدى المرأة وانقطاع الطمث يتسبب في الأرق وعدم القدرة على النوم بالشكل الطبيعي.

الإفتقار إلى فيتامين د والكالسيوم والفيتامينات الضرورية في النظام الغذائي اليومي يتسبب في حدوث الأرق.

علاج الأرق وقلة النوم:

يجب الحفاظ على وقت معين للنوم يوميا وعدم تغييره مما يمنع حدوث الأرق.

ممارسة الرياضة يوميا يساعد على الحفاظ على نشاط الجسم وهذا بدوره يعزز النوم الجيد وعلاج الأرق.

التعرف على أنواع الأدوية التى قد تتسبب في الإصابة بالأرق واستشارة الطبيب الخاص بك بشأنها.

عدم النوم أثناء فترة القيلولة أو التقليل منها، وهذا يساعد على النوم خلال فترة الليل بشكل جيد والتخلص من الأرق.

الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والتقليل من التدخين أو الإقلاع عنه.

الإبتعاد عن الوجبات الدسمة قبل النوم مباشرة، ويجب أن تكون وجبة العشاء قبل النوم بحوالي 3 ساعات تقريبا بناء على ما أثبته أخصائيين التغذية من خلال الدراسات المختلفة.

من الممكن اللجوء إلى الإستحمام بالماء الدافئ قبل النوم مباشرة مما يساعد على النوم.

الإستماع إلى القرآن الكريم قبل النوم أو إلى الموسيقى الهادئة التي تساعد على التخلص من الأرق.

عند الإصابة بحالة من الأرق المزمن وعدم القدرة على التخلص منه، يجب عليك التوجه إلى الطبيب والذي يقدم إليك العلاج المناسب للحالة.