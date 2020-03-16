تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الخليج لامرأة ستينية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سجلت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، أول حالة وفاة بفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19″، داخل المملكة.

وقالت وزارة الصحة البحرينية، في بيان صادر عنها اليوم اليوم إن ” حالة الوفاة المسجلة تعود لسيدة بحرينية تبلغ من العمر 65 سنة، لديها أمراض أخرى كامنة، وكانت تتلقى العلاج والرعاية في أحد المراكز المخصصة للعزل.

وأعربت الوزارة في بيانها عن خالص العزاء لأسرة الفقيدة، وذويها، مؤكدة أنها تلقت الدعم والرعاية اللازمة.

وأكد البيان أن الحالات الصحية الأخرى للمصابين مستقرة، باستثناء حالة واحد، وجميعها تخضع للعناية وفق البروتوكولات الطبية، والإرشادات الدولية المعتمدة، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة البحرينية: “المتوفية حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر”.

وتابعت الوزارة: “الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليا فيما عدا حالة أخرى تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية”.

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وكانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت السبت الماضي، عن تعافي 16 حالة، من وباء “كورونا” العالمي، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وسجلت البحرين أعلى معدلات التعافي من فيروس كورونا المستجد؛ إذ أعلنت وزارة الصحة شفاء 17 حالة إضافية من فيروس كورونا المستجد، لـ7 مواطنين بحرينيين و8 مواطنات بحرينيات ومواطن سعودي وآخر لبناني، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة، ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 77 حالة حتى الآن.

وبحسب إحصائيات السلطات البحرينية، فقد أصيب 214 شخصا بفيروس كورونا المستجد، ارتبط معظمها بالسفر إلى إيران التي سجلت أعلى معدلات الإصابة والوفيات في آسيا بعد الصين.

في السياق نفسه شددت عدة دول في المنطقة العربية من القيود المفروضة على التنقل والسفر، بهدف كبح انتشار فيروس كورونا، وتعهد بعضها بتقديم برامج تحفيز اقتصادية بمليارات الدولارات للتقليل من التداعيات الاقتصادية للأزمة.

فيما يبذل العلماء مجهودا كبيرا في إجراء الدراسات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وسط انشغال العالم بأكمله به نتيجة انتشار عدواه بين المواطنين بشكل كبير، فأدى ذلك إلى وفاة وإصابة عشرات الآلاف، مع ارتفاع ملحوظ في هذه الأرقام يوما بعد يوم.